川普不避嫌 狂找人問通俄證詞

2018-03-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國紐約時報七日報導，美國「通俄門」案特別檢察官穆勒，已得知川普在近幾個月中，分別詢問接受穆勒約談的前白宮幕僚長蒲博思與白宮法律顧問麥甘，希望知道他們的證詞。紐時指出，在通俄門案調查快馬加鞭之際，川普仍然無視律師建議，在公開和私下場合都不避諱給人干涉調查的印象。

對此，白宮、麥甘與蒲博思都拒絕評論。法律專家指出，川普與麥甘及蒲博思的接觸，並未達到竄改證詞的程度，但穆勒可能將其作為妨害司法的證據，促使他加強調查川普與其他證人的互動。

紐時說，川普曾詢問蒲博思與特檢調查小組的約談情況，像是他們的態度好不好。另一次則是川普告訴幕僚，麥甘應該發表聲明，否認紐時一月份的報導內容。當時紐時稱，麥甘告訴調查人員，川普曾要求他開除穆勒。由於麥甘一直沒有發表聲明澄清，前白宮幕僚秘書波特曾經告訴麥甘，川普想要「甩了他」。川普後來在白宮幕僚長凱利的面前質問麥甘，但麥甘直接答覆確有其事，逼得川普只能說，他不記得當時的討論是變成這樣。

在這敏感時刻，俄國總統普廷七日接受國營電視台訪問卻又大力稱讚川普，說他對川普印象良好，川普是位偉大的溝通者，也是「平衡的人」，能夠輕鬆掌握各種議題主旨，傾聽與他談話的人，這使得「與他談判是可能的，尋求妥協辦法」，「我對他毫無失望」。

但接著普廷話鋒一轉，稱自己對美國政治制度感到失望，因為這種制度毫無效率，將讓美國「自食其果」，「和這種制度打交道相當困難，因為它根本無法預測」。