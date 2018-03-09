俄諜遭毒殺 疑因協助揭發通俄

2018-03-09

中神經毒劑未脫險

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國警方七日證實，日前遭下毒命危的俄羅斯前特務斯克里帕爾是中了神經毒劑，案發時首批抵達現場的一名員警也因接觸到毒劑身體不適。英國每日電訊報七日披露，斯克里帕爾流亡英國後與前英國情報員史蒂爾的奧必斯商業情報公司（Orbis Business Intelligence）一名安全顧問走得很近，而史蒂爾製作的「史蒂爾檔案」披露美國總統川普陣營在選戰期間與俄羅斯勾結，此關聯使此案更顯得疑雲重重。

英國警察也不適

報導未公開這名英國安全顧問姓名，他的太太被問及此事僅回應「他什麼都不會講」。根據他在專業人士社群網站「領英」上的帳號資料，他也住在威爾特郡索爾茲伯里市；該帳號已經在案發後刪除。「史蒂爾檔案」促使美國正式調查川普陣營是否勾結俄羅斯，若克里姆林宮相信斯克里帕爾協助編撰該文件，就可解釋此案動機。

因揭發貪腐而逃離俄羅斯的前俄國營建業大亨莫洛佐夫也透露，斯克里帕爾這幾年並未中斷情報工作，固定與俄羅斯大使館的軍事情報官聯繫。這顯示他可能仍持續提供俄方情報。

英：毒劑非常罕見

反恐警力和軍情六處都在調查此案。倫敦警察廳助理總監羅利七日證實此案所用的是神經毒劑，而且就是衝著斯克里帕爾和他女兒尤利亞而來。警方已經鑑定出是何種毒劑，但現階段不會公佈，也未說明施毒方式。內政大臣路德說，此毒劑「非常罕見」；英國廣播公司（BBC）引述消息人士說法，很可能比沙林毒氣還罕見，也非VX毒劑。

斯克里帕爾父女情況依舊十分危急，中毒不適的該名員警情況已經好轉。警方正過濾監視器畫面，試圖還原兩人遭毒殺前的動線。路德說目前鎖定三處地點：斯克里帕爾住處、他在案發前不久造訪的一家酒吧和一家餐廳，均已封鎖。

兩人遇刺前去過附近的酒吧和義大利料理餐廳；一名在該餐廳的目擊者說，當時斯克里帕爾「看起來身體無恙」，但是行為舉止「很激動」，「很大聲咆哮急著要結帳離開」。警方也在了解尤利亞上週抵英時所帶著的「朋友送的禮物」，是否無意間夾帶了神經毒劑。情報單位懷疑，暗殺小組跟著尤利亞到英國，但是因暴風雪耽誤行動時機，一直到四日下午見時間不多，才被迫在光天化日下行刺。

外交大臣強森指出，此案與○六年引起英俄外交衝突的俄國前特務利特維內柯遭毒殺事件「相似」，暗指克里姆林宮是幕後兇手。國防大臣威廉森指俄羅斯「正成為越來越大的威脅」。

俄羅斯可能涉入此案使英國政府面臨如何回應的壓力。首相梅伊證實，若發現俄國涉案，或許考慮拒派政要出席六月俄羅斯主辦的世界盃足球賽；多家英國媒體也引述王室消息指威廉王子可能也不會出席。