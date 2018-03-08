iCloud移交中國國企 首日就傳個資遭竊

2018-03-08

〔國際新聞中心／綜合報導〕為配合中國「網絡安全法」，美國蘋果公司自二月廿八日起將中國iCloud雲端服務，轉移給中國國有企業「雲上貴州大數據產業發展有限公司（GCBD）」營運，首日便傳出用戶個資遭竊還遭威脅的事件。

打客服起口角 還遭威脅

新浪微博用戶「美國往事1999」在「雷峰網」爆料，他上月廿八日下午打電話向蘋果客服人員詢問iCloud相關事宜，該名客服態度惡劣，雙方爆發口角。結束通話後，客服還回電繼續辱罵他。當晚，他又接到該名客服來電，質疑他為什麼不讓「雲上貴州」處理其iCloud帳號，甚至入侵他的iCloud，要求他在一小時內加通訊軟體好友，否則就將他的個資公諸於世。

據稱該名客服在電話中向他嗆聲：「不敢說讓你生不如死，至少會給你帶來一點工作上或者是其他生活上的不便。」爆料網友隨後發現，iCloud遭人非法入侵，Apple ID也遭他人登錄，連電子郵件信箱也難以倖免。該名網友痛批，iCloud交予「雲上貴州」的第一天，就發生這類惡劣事件，「真的是讓人震驚和害怕」。

中國網友對此表示：「數據放在中國，就是等於交到黨的手上，還指望有什麼安全呢」、「貴州服務第一天，我用了五年的手機，第一次接到貸款電話」、「交接前已清空所有iCloud數據，關閉所有同步，不再使用」、「畢竟庫克已經跪舔，舔到十二指腸了」。