嗆「女人沒資格當警察」 判罰11萬

2018-03-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕揭發性侵與性騷擾的「＃我也是」運動延燒全球，也進一步帶起比利時民眾對「性別歧視」議題的關注。比國首名被定罪裁罰的「性別歧視犯」日前遭當地法律雜誌社披露後，引發熱議，舉國瘋傳裁判書。該名二十三歲男子因不滿遭女警盤查，當街辱罵「女人沒資格當警察」，觸犯比國二○一四年通過的「公共場所禁止性別歧視行為法」，遭布魯塞爾法院裁罰三千歐元（約十一萬台幣）罰金。

依法定罪裁罰的首例

裁判書指出，二十三歲的被告前年六月在布魯塞爾札范登（Zaventem）未依交通號誌違規穿越馬路，被當時正在執勤的員警攔下，但被告不配合警方執勤且試圖逃逸，最終被警方包圍盤查；盤查期間，被告聲稱警方因自己膚色黝黑才進行攔查，並針對其中一名女警口出惡言，罵「閉嘴！我不和女人說話，女人沒資格當警察」。同年十一月，被告被依「恐嚇」、「嚴重侵害女性尊嚴」定罪。

比國檢方表示：「這是我們首次依循該法起訴犯嫌。嫌犯侮辱和恐嚇警方很常見，但只辱罵女警的情況實屬特例。該事件成為實踐該法的極佳案例，它有具體且明確的犯行，還有許多目擊證人。」比國聯邦警察局指出，四萬名警察中有逾三十％為女性。

比國一四年通過的「公共場所禁止性別歧視行為法」，觸法者最高可判處一萬歐元（約三十六．七萬台幣）罰金和一年徒刑。該法的修訂肇因於一部紀錄片「街上的女人（Femme de la Rue）」，該片以隱藏式攝影機記錄女性在比國街頭遭受的不當待遇，包括各種性騷擾言語、涉及性別歧視的嘲諷、怪叫、口哨聲等，促成當局立法捍衛女性在公共場所不受騷擾的權利。