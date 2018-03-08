中國維穩支出增速 遠超軍費

2018-03-08

加強監控新疆西藏 「與北京強力維安非常一致」

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國財政部五日提出的二○一八年度預算報告顯示，被外界稱為「維穩費」的公共安全支出預算將近兩千億人民幣，年增率五．五％。在中國國家主席習近平大舉攬權之際，北京近年逐年提高公共安全支出預算，反映對於國內威脅的憂慮日增。

去年已比軍費多0.22兆人民幣

華爾街日報六日報導，中國的國內、外安全預算增加速度甚於整體經濟成長率，其中國內安全支出增速更超過國防預算增速約廿％。根據中國財政部五日向全國人民代表大會提交的中央和地方預算草案報告，一七年「全國一般公共預算支出」 廿兆三三三○．○三億人民幣，其中公共安全支出佔六．一％，官方未公布金額，但是換算下來約一．二四兆人民幣（約五．八一兆台幣），比國防支出一．○二兆還多。這份報告列出一八年中央一般公共預算支出安排中的公共安全支出達一九九一．一億人民幣，增加五．五％。

公共安全預算包括武警、公安、法院、司法、緝私警察和其他等六部分。往年財政部公布的預算報告，除了中央的公共安全經費，也會於附錄中列出全國的公共安全支出，如一一年全國「維穩」經費六二四四億人民幣，國防預算為六○一一億元；一二年兩者各為七○一八億、六七○三億，一三年七六九○億、七二○一億元。連續數年維穩經費顯著超過軍費引起關注後，一四年起預算報告不再列出公共安全支出；今年報告以附錄圖表方式顯示公共安全在全國支出佔比，不清楚財政部決定再度公布此數據的原因。

報導指出，官方公布的數字有助於勾勒出近期當局在全國加強維安、監視的程度，尤其是在新疆、西藏。關注西藏事務、研究中國安全開支的德國「歐洲安全暨神學學院」講師岑茲（Adrian Zenz）說，這些開支數據「與當前強力維安非常一致」。

黑色產業鏈 特定官民瓜分

根據地方政府資料，新疆一七年公共安全支出九十一億美元，較前一年大增九十二％；去年全國在公共安全的支出增加十二．四％，一六年增幅為十七．六％。岑茲等分析家認為，一如其他許多國家，中國在國內外安全的實際開支很有可能高於預算數字；國家統計局的資料就顯示，去年國內安全機關支出超過預算廿二．九％。

中國砸下大筆經費維穩，但是各地官員與民間保安公司勾結瓜分這筆經費，形成「黑色產業鏈」。「自由亞洲電台」六日報導，上京陳情的訪民透露，官員透過親友成立的保安公司，綁架訪民斂財，攔截一位訪民報酬七、八千元以上，維穩官員從中收取回扣；近日在北京攔截訪民的保安公司甚至在「微信」明碼標價，例如控制一位訪民每天兩百元、市內或長途火車護送每次兩百到六百元不等。