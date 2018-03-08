美國務卿：中國掠奪性投資 危害非洲國家主權

2018-03-08

中國若接手吉布地港口 美軍駐非指揮官警告「嚴重後果」

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕美國政府與軍方六日不約而同對中國擴增在非洲的影響力提出警告，國務卿提勒森稱中國在非洲的投資助長有損非洲國家主權的依賴性，駐非洲軍事將領則說，美國在非洲的軍事基地將因中國拿下吉布地的多哈雷港（Doraleh）而面臨「嚴重後果」。

多國舉債拚基建 反陷財政困境

提勒森已於六日飛往衣索比亞，展開上任後首場非洲外交行；他此行除了拜訪總部設在衣國首都的非洲聯盟，還將訪問吉布地、肯亞、查德與奈及利亞等國。提勒森同日稍早在維吉尼亞州喬治梅森大學發表演說時指出，中國的非洲計畫涉及掠奪性貸款、貪腐與含糊不清的合約；中國在非洲的投資或許能滿足非洲基礎建設缺口，然其作法導致大部分非洲國家債台高築與幾乎沒有工作機會；再加上政治與財政壓力，非洲的自然資源與長期經濟與政治穩定岌岌可危。

相較之下，提勒森說，美國援助非洲國家的作法則是在與之成為合作夥伴的同時，也促進當地法治與民主發展。提勒森還表示，美國將宣布對衣索比亞、索馬利亞、南蘇丹以及與查德湖接壤的西非與中非國家，提供超過五億三千三百萬美元的人道援助。

同日，美軍非洲司令部指揮官瓦德豪瑟在國會眾議院軍事委員會的聽證中警告，美國在吉布地的基地將因中國拿下吉布地的多哈雷港而面臨「嚴重後果」。吉布地上月以未能解決延宕多年經營爭議為由，終止與全球最大型港口營運業者之一的杜拜環球港務公司（DP World）合約；由於該港原本是由杜拜環球港務與中國招商局國際有限公司共同營運，吉國政府此舉形同將多哈雷港拱手送給中國。杜拜環球港務已指控吉布地非法扣押，並向倫敦國際仲裁法院申請展開仲裁。

恐影響美軍戰略部署

中國去年已在多哈雷港旁興建軍事基地，為中國在海外的第一個軍事設施。瓦德豪瑟說，有若干跡象顯示，中國正在非洲，特別是在東岸，尋找打造更多軍事設施的地點…「吉布地只是剛好搶下頭香，未來還會有更多」。瓦德豪瑟說，美國在非洲各國撒錢的規模，絕對比不上中國，他也警告，一旦中國對多哈雷港的使用設限，將會影響美國對吉布地基地的補給，以及對美國海軍船艦的油料補給。吉布地位於非洲東北部、紅海與亞丁灣交界處，戰略位置重要。美軍在吉布地基地部署包括特種作戰部隊在內的四千人，該基地也是對葉門與索馬利亞的軍事行動發起地。

中國外交部七日被問到瓦德豪瑟的警告時表示，並不了解多哈雷港的具體情況，但希望美方客觀公正地看待中國發展與中非合作。