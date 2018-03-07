嗆不甩穆勒傳訊 川普前幕僚龜縮

2018-03-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的前競選幕僚紐恩伯格（Sam Nunberg）五日放話，誓言不甩調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的特別檢察官穆勒的傳訊，但稍後受訪時又改口，坦承自己最後可能還是會與檢方合作。

紐恩伯格五日晚間接受美聯社訪問時表示，他對於穆勒要求他出席大陪審團聽證，並要求他交出與其他競選幕僚（包括川普前競選顧問史東）之間成千上萬的電子郵件與其他通聯紀錄，感到憤怒，但「我最後還是會跟他們（檢方）合作」。

此前，紐恩伯格在接受包括華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、彭博與ＭＳＮＢＣ等多家媒體訪問時揚言，將不理會穆勒傳訊，還嗆聲檢方乾脆直接逮捕他。他在受訪時砲火四射，說他要將傳票撕掉、不會花時間翻閱老電郵，還花錢去大陪審團面前提供證詞…「讓我看看他們（檢方）能怎樣。我才不會花四十小時去翻閱電郵。我有日子要過。」

紐恩伯格於一五年遭川普解僱，原因是他被指曾在網路上發表種族主義言論，川普還以他違反雙方的保密協議為由，要求紐恩伯格支付一千萬美元的違約金。紐恩伯格除了被要求出席大陪審團聽證，還必須交出與川普前競選經理李萬多斯基、前白宮首席策士巴農，以及即將離職的白宮聯絡室主任希克斯等十名川普競選幕僚之間的電郵、文字與其他通聯。若紐恩伯格堅持不出席大陪審團聽證，穆勒可要求法官對紐恩伯格發出逮捕令，甚至要求控告紐恩伯格妨害司法。

紐恩伯格在稍早的訪談中還透露，穆勒可能已掌握川普不法行為的證據，但他並未提供細節。紐恩伯格告訴ＭＳＮＢＣ，他覺得川普在大選期間可能做了些什麼，「但我不確定是什麼」。紐恩伯格還說，他深信「通俄門」關鍵人物、川普前政策顧問佩吉與克里姆林宮串通。對此，白宮發言人桑德絲予以駁斥，佩吉則反嗆紐恩伯格的指控「笑死人」。