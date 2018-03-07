按讚藏獨 美國萬豪酒店小編丟飯碗

2018-03-07

「西藏之友」推文 稱讚萬豪將西藏列為國家

〔編譯管淑平／綜合報導〕跨國酒店管理集團「萬豪國際」（Marriott International）一月間因在會員有獎問卷中將台灣列為「國家」而激怒中國遭官媒追殺，萬豪會員獎勵計畫「萬豪禮賞」（Marriott Rewards）的官方推特帳號也被點名給藏獨言論按讚，導致負責「萬豪禮賞」社群帳號的「小編」遭開除。這名員工在「華爾街日報」三日刊登的訪問中說，他從來沒想到，一份時薪十四美元（約四○九台幣）的工作得需要了解全球政治。

「在中國外也不能暢所欲言」

一月九日萬豪問卷將台灣、香港、澳門和西藏列為「國家」事件開始在中國社群媒體發酵之際，這名四十九歲的員工瓊斯（Roy Jones）次日在位於美國內布拉斯加州奧馬哈市的萬豪國際的客服部值晚班，負責處理「萬豪禮賞」社群網站帳號，與網友互動。瓊斯說當時他的小組注意到推特上要求抵制萬豪的呼聲，但是公司未向員工說明事情來龍去脈；當晚「萬豪禮賞」按了一則由「西藏之友」團體發出、稱讚萬豪將西藏列為國家的推文。沒想到這個「讚」讓瓊斯付出慘痛代價：一月十四日遭公司開除。

瓊斯說，他通常一個班次要檢視多達三百則推文，他想不起來在西藏之友那則貼文按過讚，但是或許確實按了。他被開除前，萬豪人事主任曾經詢問他對藏獨言論按讚一事。

華爾街日報指出，在中國正加強施展其經濟影響力、資訊審查擴及海外之際，包括萬豪在內，光是今年就已經發生至少十二起西方品牌和企業因類似情況激怒北京。瓊斯接受電話訪問時說，「我完全不知道發生什麼事」，「我們在社交禮儀訓練中從未受過如何處理與中國有關問題的培訓」。

儘管萬豪於法有權為此開除瓊斯，但是祭出開除、而非懲戒的嚴厲手段，凸顯現在於敏感議題上得罪北京愈加不受寬貸。加州大學柏克萊分校的中國網路專家蕭強說，「你不僅不能在中國境內，就連在中國以外的地方都不能暢所欲言」。聖塔克拉拉大學科技法律研究中心共同主任高德曼（Eric Goldman）說，「這名員工實際上是萬豪試圖爭取重獲中國青睞的犧牲品」。

萬豪集團拒絕評論瓊斯的案例，表示針對中國—西藏事件的決定均符合內部政策。瓊斯說，萬豪這份工作「是我的全部」，「我現在的年紀，不會有太多機會。」