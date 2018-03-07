流亡英國疑遭毒殺 俄前特務命危

2018-03-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕六十六歲俄羅斯前特務瑟爾蓋．斯克里帕爾（Sergei Skripal），四日被發現與一名女子在賣場內昏倒，疑似遭投毒「不明物質」，送醫搶救迄今仍未脫險。斯克里帕爾曾因投誠英國遭俄判刑，八年前在美俄兩國互換間諜後獲釋，隨後流亡英國，然此次事件仍被質疑是俄國聯邦安全局（FSB）下達的誅殺令。

遭投毒「不明物質」 疑俄聯邦安全局下令

英國時間四日午後，在威爾特郡索爾茲伯里市的麥爾亭斯購物中心（Maltings），斯克里帕爾和一名三十多歲女性被發現癱坐在長椅上。目擊證人向英國廣播公司（BBC）表示，兩人看起來像「接觸了某種相當強烈的東西」，女子倒在男子身上，看似已經昏厥，而男子則在仰望天空的同時，持續做出怪異的手勢。

斯克里帕爾和女子立即被送往醫院急救，英國公共衛生部（PHE）的放射及毒物專家也趕往協助，但兩人情況仍危殆。重要的是，PHE仍無法確認病患接觸何種「不明物質」，也不確定該物質對人體有何危害，但聲稱應不會對大眾健康造成進一步威脅。衛報另指出，兩人可能是接觸藥性強於海洛因的鴉片類合成止痛劑芬太尼（fentanyl）。

警方五日宣布此為「重大事件」，連同反恐等多個單位展開徹查，包括封鎖鄰近街道、餐廳，派出身穿保護衣物的人員，搜集檢驗樣本和清洗街道，並暫時關閉受害者所在的急診室，但迄今未鬆口此事涉及恐怖主義。

事實上，斯克里帕爾過去是俄國「總參謀部情報總局（GRU）」一員，官拜陸軍上校，一九九九年退役後，任職於俄外交部至○三年。然而，斯克里帕爾○四年在莫斯科被捕後，坦承九五年起即遭英國「軍情六處（MI6）」吸收，以逾十萬美元（約二九○萬台幣）代價，向英方提供歐美各地的俄國「潛伏特工」名單，並於○六年被以「高度叛國行為」等罪判處十三年徒刑。

英提供新身分避世而居 購屋卻用本名登記

斯克里帕爾一○年在美俄達成「間諜交換」協議後重獲自由，其後在MI6幫助下流亡英國，靠著英方提供的新身分、住處和津貼避世而居。然而，衛報查閱土地登記資料，發現斯克里帕爾一一年購屋竟是用本名登記。外界認為，斯克里帕爾遭下毒案，與○六年引發英俄外交衝突的利特維內柯（Alexander Litvinenko）事件相似。同為俄國前特務的利特維內柯，當年在倫敦遭放射物「釙二一○」毒殺身亡，英一名法官曾在前年的調查報告指控，利特維內柯一案是由俄國安單位執行的暗殺行動，且背後主謀可能是時任總統普廷。