4度性侵女秘書 文在寅接班人退政壇

2018-03-07

「南韓歐巴馬」安熙正 原是下屆總統大熱門

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年迄今席捲全球的「＃我也是」反性騷擾女權運動，五日在男性當權的南韓引爆另一顆震撼彈！隸屬執政黨的忠清南道知事安熙正，其前任秘書金智恩五日對媒體控訴，外號「南韓歐巴馬」的高聲望地方首長，去年六月起八個月間共性侵她四次。原本有望成為下屆南韓總統的安熙正，五日隨即遭共同民主黨開除黨籍，他六日對外發表道歉聲明並宣布退出政壇，仕途戛然而止。

女秘書上節目指控 安熙正：對不起

金智恩五日晚間透過南韓「中央東洋廣播公司」（ＪＴＢＣ）節目，指控安熙正在出訪瑞士、俄羅斯等地期間，對她不只一次伸出魔爪；上月廿五日，安熙正再約她見面，談論一月底開始在南韓發酵的「＃我也是」運動，還煞有介事地道歉，豈料當晚再度施暴。因無力反抗上司，金智恩才決定揭發此事以自保。她指出，在辦公室內還有其他受害者。

現年五十二歲的安熙正已婚，與同黨現任總統文在寅，都是故總統盧武鉉親信。去年五月總統選舉時，兩人同時爭取黨內提名，最後由文在寅出線，但各界依舊看好安熙正出馬競逐二○二二年總統寶座。

安熙正默認上述指控，六日凌晨透過臉書發表聲明強調，「真的很對不起大家，尤其對不起因我而遭受痛苦的金智恩女士」，「希望原諒我愚蠢的行為」，並澄清「我的秘書室主張這是雙方自願的關係，事實並非如此」。諷刺的是，五日稍早安熙正還公開支持「＃我也是」運動。

在野黨藉此質疑執政黨人的道德素質，並重提曾以低俗言語貶低女性的青瓦台行政官卓鉉民仍不動如山。最大在野黨自由韓國黨黨鞭金聖泰指出，安熙正上月廿五日邊懺悔邊加害，根本是「不可饒恕的犯罪」；該黨更以卓鉉民、安熙正等人行徑，籲更嚴格審視文在寅政府的道德性。