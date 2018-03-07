平壤釋棄核善意 南北韓峰會4月登場

2018-03-07

北韓非核化訊息 川普：也許是假 但美願正面看待

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓特使團五日出訪北韓平壤，由北韓領導人金正恩親自會見，雙方並就兩韓領袖峰會、朝鮮半島無核化等議題進行磋商。南韓特使團六日返回南韓首爾，由青瓦台國家安保室室長鄭義溶正式宣布會談結果；鄭義溶表示，兩韓商定四月底在板門店的南韓「和平之家」舉行領袖峰會，兩韓對話期間北韓不會再進行核試和彈道飛彈試射等挑釁行為，金正恩並已表示有意就無核化磋商，恢復對美關係、與美國進行對話。

文在寅金正恩 將在板門店會談

針對金正恩釋出棄核訊息，美國總統川普六日推文回應，「和北韓的談判出現了可能的進展，多年來第一次相關利害各方做出認真的努力，世界正在看、正在等待！也許是假希望，但美國願意朝任一方向努力」。稍早川普曾推文說：「我們走著瞧，自可見分曉」。

南韓總統文在寅指派的十人特使團五日抵達平壤，北韓並未沿襲以往「推遲接見」和「突然亮相」等作風，完全照商定日程，特使團落地後僅三個多小時就見到金正恩；雙方在北韓勞動黨總部金達萊館共進晚餐，過程達四小時十二分鐘，席間並有金正恩胞妹金與正、夫人李雪主作陪。此為金正恩二○一一年掌權以來，首次會見南韓特使團。

南韓特使團由國家安保室室長鄭義溶擔任首席特使，率領國家情報院院長徐薰、統一部副部長千海成等人出訪。鄭義溶會晤金正恩時，轉交南韓總統文在寅的親筆信。

北韓保證 會前不射彈不核試

特使團六日返國，宣布雙方商定四月底在板門店「和平之家」舉行領袖峰會；為緩解軍事緊張、加強協商，雙方決定開通領袖熱線，並將在峰會前進行首次通話；北韓明確表示，兩韓對話期間不會再進行核試和彈道飛彈試射等挑釁行為，北韓也承諾不會對南韓使用核武器和常規武器。這將是兩韓暌違逾十年後，第三次領袖峰會；上次領袖峰會是○七年，領袖為南韓前總統盧武鉉、金正恩的爸爸金正日。

金正恩明確表示「朝鮮半島無核化」是先輩的遺訓，若對北韓的軍事威脅消除、北韓的體制安全獲保障，北韓就沒有理由擁核。北韓表示有意與美國開誠布公地為無核化磋商，及恢復對美關係進行對話。