租不起房 香港「麥難民」變多了

2018-03-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕由於香港房租昂貴、居住環境不佳，香港社區組織協會（SoCO，簡稱社協）去年十二月至今年一月間，針對夜宿速食店、被稱為「麥難民（McSleeper或McRefugee）」的現況進行調查，發現全港七十三家二十四小時營業的速食店裡，共有三百八十四名夜宿民眾，相較於二○一三年（五十七人）和二○一五年（二百五十六人），「麥難民」人數持續上升，五年來增幅逾五．七倍，其中近四成雖有工作但無法負擔租金，更有約五．七％具大專以上學歷。

調查顯示，三百八十四名「麥難民」中，九龍西區佔比最高，共二百二十五人（約五十八．六％），其次為港島的九十一人。接受訪談的一百一十六人中有十三名女性（約十一．二％）；受訪者近四十％具高中學歷，五．七％具大專或以上學歷，平均夜宿時間近兩年。

至於選擇夜宿速食店的原因，三十六．五％表示租金太貴，二十六％坦承與失業有關，五．九％是為了節省金錢，三．九％則稱「居住環境過於惡劣」；其中約三十八％在職，多從事餐飲業、清潔人員，平均月收入近一萬港幣（約三．八萬台幣）。

四十九歲的班長（化名）每月花一千五百港幣（約五千七百台幣）合租套房，但因該處蟑螂、床蝨四竄，她決定只在房間存放私人物品，轉而選擇睡在有冷氣又乾淨的速食店。班長說，她也曾入住政府資助的女性宿舍，但東西經常失竊，還會遭到女室友性騷擾，宿舍管理員也不接受投訴，最後只好又留宿速食店。也有「麥難民」指出，二千港幣只能租到滿是床蝨的房間，不如把錢拿來購買食物或生活用品。

社協幹事吳衛東表示，港府統計數據顯示，租金中位數達四千五百港幣（約一．七萬台幣），二○一六年的租金佔月收入比率為三十五．八％，在房租可能佔去大半收入的情況下，許多人轉而選擇夜宿速食店。此外，政府資助的宿舍多設有門禁時間，且女性宿舍嚴重不足，可能是礙於無法配合晚間八時或十一時關門的規定，調查顯示近六成「麥難民」未曾入住政府宿舍。吳衛東也呼籲政府，應增加社會共享房屋和公共住宅，幫助無家可歸者儘快安居。