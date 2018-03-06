中國網路審查 擴及全球

2018-03-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕審查網路、打壓異議、控制輿論等，是中國政府的「維穩」手段。紐約時報指出，隨著中國國家主席習近平權力鞏固，北京當局在網路佈建的眼線，已從境內擴及全球，針對有關中國的負面言論，直接向企業或個人施壓，促其自我審查。

社群媒體屢要求刪內容

中國政府設置的「網路防火長城」，使其得以管控中國網路上的內容，現在許多外國社群服務和應用程式上的言論，也都在中方監視之下。Google、臉書（Facebook）等在中國遭禁的社群媒體，屢次被中方要求刪除特定內容，便佐證這項說法。

以中國人權志士張廣紅為例，去年九月，他透過臉書旗下的即時通訊軟體、在中國幾乎無人使用的WhatsApp，與海內外的朋友圈分享一篇批評習近平的文章，不久後便遭當局拘押，並被控以「侮辱（黨和政府）罪」，而他所分享的文章和發言，也被列印出來做為事證。

中國科技專家分析，這些訊息可能被駭竊而得，或經由群組裡的間諜流出，WhatsApp官方並不知悉。重要的是，張案是中國當局利用國外通訊軟體上的談話，做為控罪證據的最早案例。中方藉此警告外國通訊平台的使用者，必須為個人談話內容—即便經過加密—負責。國際特赦組織分析師羅助華（Joshua Rosenzweig）批評：「中國愈來愈橫行霸道。」

隨著中國地緣政治大國確立，中國當局緊密控制網路也更加心安理得，甚至直接要求外國企業配合其審查作業。例如，臉書開發出一款未啟用的審查工具，並在中國推出一款沒有臉書字樣的應用程式；蘋果公司（Apple）去年將一款避開中國網路封鎖的程式下架，且目前正將儲存其中國用戶數據的業務移轉至中國，還計畫明年在中國設立新人工智慧實驗室。

擬逼推特改變服務條款

去年上半年，Google也被中方要求移除二二九○項內容，超過二○一六年下半年的數量三倍多，多半與恐怖主義有關。中國反恐專家梅建明還建議北京，應擴大施壓推特（Twitter）等社群改變服務條款，進而限制被北京視為顛覆份子的發文，如爭取新疆人民自決的「世界維吾爾代表大會」。紐時指出，外企對於中國施壓一籌莫展，即便向美國政府求助，也可能招致中方報復，只能靠自己應付。

不僅如此，在中國官方宣傳影響下，中國民眾有時也會要求中國境內的外企自我審查。德國賓士汽車（中國稱「奔馳」），上月即因官方Instagram貼文引述西藏精神領袖達賴喇嘛的話語，而公開致歉、刪文。