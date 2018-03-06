極右再下「義」城 歐洲秩序存續難料

2018-03-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕過去一年，歐洲普遍的中間路線政權面臨從極右的民族主義，到極左的反資主義勢力空前激烈的挑戰，義大利四日的選舉為這波主流與民粹陣營的對決劃下句點，整體結果是中間派不斷流失陣地，而其對手則攻城掠地，這顯示在冷戰結束後，建立在由務實、後意識形態（post-ideological）菁英執政的民主政體間，政經深度整合的歐洲秩序存續前景難料。

華爾街日報指出，歐洲秩序面臨的挑戰包括英國決定脫歐、部分歐盟的東歐成員國，如匈牙利與波蘭的威權主義傾向，而民族主義及其他民粹勢力在歐盟的西歐創始會員國取得政權，則將大幅強化這股離心力。義大利民粹政黨拿下五十％得票率，其中成軍近十年、由諧星創立的「五星運動」贏得三十二％，成為最大單一政黨，極右、反移民的「聯盟黨」超越它中右派盟黨，贏得十八％選票。華盛頓郵報報導，「這是非常不尋常的結果，五星運動拿下的選票幾乎是中左與中右主流政黨的總和。各黨派都視之為一記強震。」

華郵指出，義大利的選舉「令人明顯感受到舊體系在崩解」；儘管義大利新政府的結構不明，但舊體制確定已成為過去，因為義大利選民明確拒絕主流派要角，例如前總理貝魯斯孔尼，以及民主黨前總理倫齊。華郵專欄作家艾普勒鮑姆（Anne Applebaum）指出，除了政府的公信力創新低外，「妥協與聯盟雖曾是歐陸政治的全部，但現在已失去吸引力。」

未來幾年，歐洲的反體制勢力是否將進一步壯大？將對歐洲的凝聚造成多大壓力？相關問題端視主流政治人物能否贏回歐洲民眾的信任。他們必須處理經濟不平等、嚴重的青年失業率，以及威脅安全與文化認同的移民等議題。這場戰役也取決於歐洲能從近年的經濟與移民危機中復原得多好，正是因為這些危機使人民怒火燎原。

遲來但普遍的經濟復甦，對體制派是希望之一，緊縮移民政策亦然，奧地利、荷蘭與德國的主流保守派已力圖遏阻移民潮。德國時代週報（Die Zeit）發行人喬菲（Josef Joffe）說：「中間派正逐漸偏右，以回應非歐洲移民，國家將從歐盟取回權力，尤其是邊界的管控，當歐洲右轉，民粹主義就會被吸收與控制。」