義極右派抬頭 恐選出反移民總理

2018-03-06

五星運動成最大黨

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利四日舉行國會大選，反體制派「五星運動」和極右派「聯盟黨」的選票遽增，傳統左右政黨相對式微，其中「五星運動」成為得票最多的單一政黨，但由於沒有政黨或聯盟席次過半，選後恐將一如預期出現「僵局國會」，反移民的疑歐派領袖、聯盟黨黨魁薩維尼可能成為下屆總理。他五日強調，右翼聯盟「有權利和義務」籌組政府，但聯盟黨不願參與大雜燴式的聯合政府。

五星運動囊括三十二％選票；義大利前總理貝魯斯孔尼領導的中間偏右「義大利前進黨」、「聯盟黨」及「義大利兄弟黨」等組成的中右翼聯盟，則攻佔三十七％，其中義大利前進黨得票率為十四％，聯盟黨十八％；以執政「民主黨」為首的中左派聯盟，得票率僅約二十二％。投票率約七十一．五％。

薩維尼排除與五星合作

民主黨五日坦承敗選，據傳該黨黨魁、前總理倫齊已決定辭職。民主黨於二○一三年大選時獲得二十五％選票，但這次得票率僅約十八％，退居第三勢力。相較之下，五星運動成為最大贏家，在許多厭倦傳統政黨、經濟弱勢的選民挹注下，拿下近三分之一選票，竄升為最大黨，為僅次於右翼聯盟的第二勢力。

分析指出，右翼聯盟最大黨聯盟黨的黨魁薩維尼，可能成為下任總理。他承諾關閉羅馬難民營，將數十萬移民驅逐出境，還要對付伊斯蘭極端主義造成的「危險」。儘管五星運動和聯盟黨均為強烈疑歐派，但兩黨選後已就組閣展開競爭。薩維尼與五星運動黨魁迪馬奧各自聲稱有責任籌組政府，薩維尼已排除與五星運動合組政府的可能性。

薩維尼表示，將在「接下來幾小時內」與聯盟成員展開會談，尤其是貝魯斯孔尼。他強調將「堅守」右翼聯盟內部協議，由得票數最高黨派推舉總理人選，「不是說一定要由我來當，但我們的團隊蓄勢待發。」他強調，聯盟黨願意與所有黨派協商，但不會參與籌組「義大利雜菜湯」式的聯合政府。

反體制與極右派政黨選票激增，被外界拿來與英國脫歐與美國總統川普當選相提並論。「米蘭晚郵報」專欄指稱：「每兩名義大利人，就有一人投票反對體制。」針對義大利極右派抬頭，法國極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班推文表示：「歐盟今晚可難受了。」英國脫歐派大將法拉吉也恭賀其歐洲議會盟友五星運動取得大勝。前白宮首席策士巴農則歡呼此為民粹主義者的勝利，宣稱所有極右派若組成聯盟，將是美事一樁。

由於政壇三大勢力沒有任何一方可單獨執政，勢將進行組閣協商，加上反體制與極右勢力崛起，回歸中間路線政府的機率渺茫。