海外中國勞工獵殺 每年逾百隻美洲豹喪命

2018-03-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨著中國企業近年在全球逾六十國瘋搶建設大單，西半球最大、最強健的近危（Near-threatened）貓科動物美洲豹，利牙竟成為中國勞工私運回鄉，賣去當中藥的重要生財管道，近一年不到，恐已有逾百隻為此送命，引起全球保育人士嚴重關切。

美洲豹逾百年前出沒於美國南部及中南美洲，但因利牙、頭顱與毛皮被無視國際貿易禁令的拉丁美洲蒐藏家看上，以致數量急遽下降。不過，最新威脅竟來自近年跨海撈金的中國勞工，因當地人發現，他們對購買動物上述身體部位或角部等很感興趣，推測是拿去當藥材。

私運利牙當藥材 保育人士憂心

境內有多個中國企業投資的玻利維亞，二○一四年八月至隔年二月，即有八個共裝有一八六顆美洲豹牙的包裹遭沒收。這些包裹的目的地是中國。前年遭攔截的包裹數更多，且有一二○顆牙順利寄到中國才被查獲，由此估計被殺的美洲豹數量超過百隻。美洲豹一顆牙喊價一二○至一五○美元（約三千五百至四千四百元台幣），超過當地一般民眾一個月的薪資。

國際科學期刊《自然》（Nature）上月指出，去年十二月廿六日，中美洲國家貝里斯最大城貝里斯市一處排水溝驚見美洲豹浮屍，牠的遺體完整、獨缺利牙；隔月十日，同一處水道又發現一隻美洲虎貓屍體，但頭已不見，專家研判牠可能被有心人誤認為是年幼的美洲豹，才斷送性命。有多個大型中國社區的巴西，去年也查獲五十件裝有美洲豹身體部位、準備運往亞洲的包裹，中國即為大宗。

牛津布魯克斯大學保育研究員尼依蒙直指，中國在海外的建設工程，「計畫搞得像野生生物巨大吸塵器，把萬物吸回中國」，只要能殺能賣的非洲、亞洲、南美洲動物都可能受到覬覦，與當地人勾結後，漸成「全球性」交易。