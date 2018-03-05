社民黨同意結盟 梅克爾邁向4連任

2018-03-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕德國社會民主黨（SPD）四日宣布，經黨員投票通過後，該黨將與總理梅克爾的保守派聯盟合組大聯合政府。這項決定性的投票結果，不僅結束德國最長的選後過渡期，也排除了梅克爾第四度擔任總理的最後障礙，她將於本月中旬宣誓就職。

社民黨代理黨主席修茲（Olaf Scholz）指出，逾四十六萬黨員中，有三分之二投票支持籌組執政聯盟的計畫，「我們現在有明確答案：SPD將加入接下來的德國政府。 」修茲對於他將出任財政部長的報導不予置評，僅表示由社民黨執掌六個重要部會是組閣條件之一，該黨將提名三男三女入閣。

社民黨入閣意謂著極右派「德國另類選擇黨」（AfD）躍升為國會最大反對黨。AfD推文說，社民黨的決定對德國是個「災難」，並矢言成為強而有力的反對黨。

極右派另類選擇黨 躍居最大反對黨

執政已十二年的梅克爾推文致賀社民黨，「為了國家利益，我期待再度與SPD攜手合作。」久候歐洲最大經濟體化解其長達半年政治停滯的歐洲夥伴，也大大鬆了口氣；法國總統馬克宏說，社民黨的決定「對歐洲是好消息」，「法德將在未來幾週合作研擬推動歐洲的新議案」。歐盟執委會經濟暨金融事務執委莫斯科維奇也推文祝賀SPD這項「負責、決定性的投票」，並指德國現在「準備好推動更強大的歐洲」。

中間偏左的社民黨在去年九月的國會大選中，得票率僅二十．五％，創下該黨自二次世界大戰以來最嚴重的挫敗，當時的黨魁舒茲拒絕與梅克爾再度組閣。在梅克爾與另外兩個小黨的組閣談判觸礁後，總統史坦麥爾敦促舒茲重新考慮加入大聯合政府。而有別於此前梅克爾的保守聯盟與社民黨在國會佔壓倒性多數，此次他們在七○九席中，佔了三九九席，為五十六％的小幅過半，顯示梅克爾未來施政之路恐不平坦。

此外，梅克爾在其基督教民主聯盟（CDU）內，也面臨改革與培養接班人的壓力。基民盟在上週的黨代表大會上，任命梅克爾的親密盟友克朗普凱倫鮑爾為新秘書長，並委以啟動改革進程的重任。南德日報說，「基民盟現在有了梅克爾的接班人」。