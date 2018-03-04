梅克爾川普不對盤 5個月不講話

2018-03-04

空白長達5月 1日終恢復通話

〔編譯魏國金／路透柏林二日電〕在互不講話長達五個月之久後，德國總理梅克爾與美國總統川普一日終於因為敘利亞戰爭以及俄國核武問題恢復通話。這段大西洋兩岸外交人員形容為「長到令人震驚」的空白，凸顯梅克爾若本月成功組閣後所面臨的挑戰，部份德國官員與分析家憂心，梅川個人間的不和恐導致德美雙邊關係進一步惡化。

梅川關係冷淡 不如美法相處友好

梅川兩人的關係一開始便冷若冰霜，而且從未回溫過。面對歐盟與美國於貿易、伊朗核子協議以及北約防衛支出等議題緊張升高之際，柏林智庫「德國馬歇爾基金會」資深研究員特紹（Jan Techau）說，這是「非常、非常糟的徵兆」，「我不認為這與德國的政治不確定有關，這是沒有互信關係的跡象。如果兩國元首間沒有個人交情做後盾，每況愈下的趨勢就極難遏止」。

梅與歐巴馬及布希 過去週週熱線

梅克爾是跨大西洋緊密關係的堅信者，過去她與美國前總統歐巴馬及布希幾乎週週熱線，彼此不通話的時間最長不超過一個月。德國官員淡化她與川普間超長的沉默，表示梅克爾在進行艱難的組閣談判期間，減少了與許多國家領袖的聯繫。

川普與法國總統馬克宏的融洽互動更加凸顯梅川間的冷淡。去年五月，馬川在第一次會面時握手較勁，兩個月後，馬克宏接待到訪的川普伉儷，並在艾菲爾鐵塔與之共餐。下月馬克宏將出訪華盛頓，成為川普上任後，首位受到國是規格禮遇的外國元首。過去五個月，馬川通話七次，同時間，川普與英國首相梅伊也通話四次。

過半德人 認為德美關係「糟糕」

一名與馬克宏親近的法國官員駁斥在與川普的互動上，馬梅分扮黑白臉的說法，並提到德國公眾對川普負面看法比法國強烈許多，梅克爾須顧慮此點。去年皮優研究中心民調顯示，僅十一％德國人對川普有信心，本週稍早公佈的民調也顯示，五十六％德國人認為德美關係「糟糕」。

德國官員預料，在組成新政府後，梅克爾將盡力重新與川普互動。兩人六月將在加拿大的七國集團高峰會碰面，不過，目前兩人沒有互訪的計畫。一年前梅克爾訪問白宮時，川普對她的握手要求不予理會。