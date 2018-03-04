義大利大選 81歲老貝有望鹹魚翻生

2018-03-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕在義大利政壇呼風喚雨逾廿年的該國前總理貝魯斯孔尼，以八十一歲高齡「重出江湖」，儘管歷經性醜聞與官司纏身，但從封關民調看來，包括他領導的「義大利前進黨」在內的一個右翼政黨聯盟，以約卅七％的支持率居首，故這位億萬富豪、媒體大亨仍有機會藉由此次國會大選鹹魚翻生，完成他「引退前再贏最後一次」的願望。

綽號「騎士」的老貝，二○一○年在自家別墅開所謂「一王多后」的「性愛趴」，參加的包括當時年僅十七歲的摩洛哥應召女郎艾瑪赫洛格，之後還被控濫用特權，幫涉嫌偷竊的她脫罪，老貝一度因此被重判七年，他否認犯行並提起上訴，最終獲改判無罪。

無法任公職 改當造王者

二○一一年老貝因性醜聞與歐債風暴而下台，一二年他被控的稅務詐欺案有罪定讞，重創其政治生涯，依義國同年通過的一項法律，任何人若定讞的刑期逾兩年，將禁止其擔任公職，這使他喪失參議員身分，然而他並未束手就擒，一狀告上「歐洲人權法院」，目前仍尚未審結，一六年還動了心臟病的大手術。手術後媒體問他何時找到接班人？老貝回答：「找天才不容易，如果我活到一百二，我會找到人。」

義國「晚郵報」引述替老貝寫傳記的美國作家佛里曼（Alan Friedman）的話報導，自一九九四年起共四度擔任總理、執政九年創義國前獨裁者墨索里尼以來最長紀錄的老貝，「希望退休前再贏最後一次」，二○一六年下台的前總理倫齊形容老貝就像「怪貓」，「有十二或十三條命」，老貝本人更稱自己是義國「政壇的耶穌基督」。

老貝由於依法無法擔任公職，因此把自己定位為新政府的「造王者」，他雖儘量避免在大型的選舉造勢場合中露面，但仍活躍在電視、廣播及報紙等媒體上。英國「經濟學人智庫」分析師塞雷迪說，很多義國選民視老貝為「熟悉的魔鬼（即「比較不爛的蘋果」）」。義國政治名嘴特拉瓦利奧也提到，老貝二○一一年下台時，形象一落千丈，一八年重返政壇時，卻一派讓人安心、可靠的阿公以及愛動物的形象，「有些民眾什麼都信」。