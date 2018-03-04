義大利大選登場 料現僵局國會

2018-03-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐洲第四大經濟體義大利四日舉行國會大選，隨著經濟衰退、高失業率和移民問題發酵，民粹勢力氣勢如虹。民調領先的民粹政黨「五星運動」，在「選前之夜」高喊勝券在握，料與執政的中左派「民主黨」，以及前總理貝魯斯孔尼領導的「義大利前進黨（Forza Italia，前譯義大利力量黨）」等右派聯盟分庭抗禮，惟難有單一勢力過半數，不排除選後出現「僵局國會」。

五星運動不加入執政聯盟

義大利投票時間為四日上午七時至晚間十一時，即台灣同日下午二時至五日上午六時，出口民調則在投票結束時公布。二日晚間，「五星運動」在羅馬人民廣場最後造勢，黨魁迪馬奧向高呼該黨口號「誠實」的支持者表示，該黨離勝利「僅一步之遙」。

義國禁止選前十五天公布民調，兩週前的最後一次民調顯示，五星運動將以廿八％的得票率，成為最大政黨；義大利前進黨和聯盟（舊名北方聯盟）等四黨組成的中右派聯盟，支持度卅七％，最有希望取得執政權；民主黨和自由平等黨等中左派聯盟，則以廿七％屈居第三，另有三至四成選民意向未定。由於五星運動挑明不加入任何執政聯盟，且中右和中左派也排除與對手共組「大聯合政府」，因此選後可能再次出現「僵局國會」。

五星運動的選情看漲，尤其在經濟發展落後南部地區的勝利，讓中右派各黨憂心忡忡。聯盟黨魁薩維尼及我們與義大利黨黨魁費多均認為，民主黨的南部選情恐將「一敗塗地」。法新社指出，五星運動憑藉激烈文宣成功催動政治冷感選民，三十一歲的支持者貝奇說，該黨給他「出來投票、再次相信國家的理由」。

現任總理、民主黨重量級人物簡提洛尼警告，經濟復甦中的義國，可能因民粹崛起而「脫軌」。法新社指出，義國去年經濟成長率從一．四％上調至一．五％，赤字佔國內生產毛額（ＧＤＰ）比率則下降至一．九％，為十年來新低。然而，許多民眾認為自己未嚐到經濟回春的甜頭，且ＧＤＰ也比十年前金融危機爆發前低五．七％。二十八歲的阿爾可直言，不論選舉結果如何，都不相信國家將會有所轉變。

民粹主義政治力量成主流

紐約時報分析，義大利近年經歷強烈的政治動盪，民粹主義復興、網路假新聞盛行、左派勢力崩潰、反移民風潮來襲等席捲美國、歐洲的現象，全在此次選舉中更加具體化，意味這股政治力量已成主流。正在歐洲推動民粹運動，上週更親自前往羅馬觀察選情的前白宮首席策士巴農認為，義國的民粹聲浪更勝英國脫歐及川普當選，指出義國才是（民粹）領頭羊。