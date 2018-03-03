9成建築全倒 巴布亞紐幾內亞 「震」進緊急狀態

2018-03-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕太平洋島國巴布亞紐幾內亞上月廿六日發生芮氏規模七．五強震，至今餘震不斷，又災區難以深入，以致官方至今未公布具體傷亡數字。巴國總理歐尼爾（ Peter O’Neill）一日正式宣告偏遠高地災區面臨「空前災難」並發布緊急狀態，期受災四省的基礎公共服務迅速優先恢復，以利當地展開為期四年的徹底重建計畫。

巴國上月廿六日面臨的浩劫，震央位於該國中部恩加省產金的波爾蓋拉（Porgera）以南九十公里處，該省與以南的南高地省，以及以西的赫拉省、西部省受創甚劇，健康照護、學校、道路、機場、電力與通訊設備等必要公共服務皆受波及。以鄰近震央而傳出不少傷亡的南高地省首府門迪市及赫拉省塔利鎮（Tari）為例，機場至今關閉，唯一能發揮救援功效的直升機及救災人員直至二日仍未能抵達，讓地方官員只能眼睜睜看著民眾「慢慢死去」。

儘管官方尚未公布傷亡人數，但根據路透一日報導，巴國至少卅一人罹難，且人數恐持續攀升。巴國地方媒體取得的航空測量，顯示了更令人憂心的資訊：災區橋樑、基礎建設與民宅皆毀，地面還出現巨大裂縫；且有一些道路因土石流及岩溶塌陷而中斷，甚至在部分地區出現崩塌。赫拉省科羅巴．科皮亞戈區（Koroba-Kopiago District）官員告訴《國民報》，「八至九成建築都倒了」，「全省瀰漫著濃厚的恐懼氣氛」，尤其餘震「每卅分鐘、每五分鐘、每兩分鐘」就來一次，且二日下午一時許又發生芮氏規模五．九地震。