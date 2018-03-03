普廷自曝武功 反被美控違約

2018-03-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯總統普廷一日端出研製中的多項新一代武器，號稱能使西方國家現役所有防禦系統「防不勝防」，法新社報導認為，這令美國業已不盡完善的飛彈防禦系統相形失色，尤其他提到的超高音速飛彈，專家雖對這種飛彈的研發進度和多久才能開始服役深感懷疑，但美國國防部已譴責莫斯科「十幾年來持續研發破壞穩定的武器系統」，違反一九八七年美國與蘇聯簽署的「中程核武條約（INF Treaty）」。

美、俄與中國研發的超高音速飛彈，都能變換飛行方向，不像傳統飛彈會按照可預測的飛行弧度，使追蹤及攔截的難度變大，一般飛彈防禦系統難以防備。五角大廈飛彈防禦局（ＭＤＡ）作戰部主任裴納特（Gary Pennett）指出，美國目前的飛彈偵測及攔截系統的能力恐遠不及這類飛彈，兩者性能間出現「嚴重」差距。

ＭＤＡ二○一九年會計年度所提的九十九億美元預算中，研發抵禦超高音速飛彈防禦系統的經費佔一．二億美元，年增七千五百萬美元。對此，五角大廈發言人諾爾特表示，看到動畫影片裡針對美國的核彈攻擊，著實令人遺憾，但美軍已「做好充分準備」，能因應「任何朝我方而來的狀況」。

德國政府說，總理梅克爾二日與美國總統川普通電時，兩人均對普廷誇稱俄方正發展「無敵」新型武器的言論表達關切，俄國此舉在國際間對武器管制的作為造成負面影響。北約組織二日則聲明說，無法接受普廷揚言鎖定ＮＡＴＯ成員國的言論，ＮＡＴＯ不樂見冷戰或軍備競賽再起。克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥美方對俄方違反國際法上裁軍及武器管制相關規定的指控，稱俄方「將不會加入任何軍備競賽」。