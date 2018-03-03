普廷狂秀新武器 嗆美無法擋

2018-03-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯預定十八日舉行總統大選，民調顯示現任總統普廷可望輕鬆勝選，他一日發表年度國情咨文時宣稱，俄國正研製多種新武器，包括能搭載核彈頭的巡弋飛彈、兩款超高音速飛彈、RS-28「薩爾馬特（Sarmat）」洲際彈道飛彈、被稱為「末日魚雷」的水下無人潛艇等，攻擊範圍涵蓋「幾乎全球各地」，美國製的飛彈防禦系統根本「無法擋」，他身後的巨幅螢幕還播放飛彈攻擊美國佛羅里達州的模擬動畫，被視為對著美國總統川普而來。

搭配飛彈模擬攻擊美國動畫

這場國情咨文演說長達兩小時，形同競選演說。普廷強調，俄國仍是世上最有核武潛力的國家，「但沒人聽我們，現在，你們得聽了」，「我要對十五年來一直挑起軍備競賽，還想憑單方面的優勢施壓俄國，以及實施制裁的那些人講……你們對俄國的壓制業已失敗。」

五角大廈發言人懷特表示，美方已「盯著俄國很久，我們並不意外」，普廷提到的武器「都是研發已久的東西」。華盛頓郵報指出，普廷宣揚武器研發成就，意在向國人保證他可以保護國家安全，俄國可以對全球任一角落隨時進行核武攻擊。

普廷如數家珍的各項新型武器中，一款此前不為外界所知、尚未命名的巡弋飛彈，在裝配高效能的微型化核反應爐下，射程幾乎不受限，還能以低飛方式避開敵方的早期預警，並改變行進路徑以躲過反飛彈系統。他指稱，這種核動力巡弋飛彈於去年秋季試射，速度極快、可穿透所有飛彈防禦網。

普廷還介紹兩款超高音速武器，他形容其一為「快如流星」的RS-26「先鋒（Avangard）」彈道飛彈。據報導，RS-26已測試成功，號稱「無法被摧毀的飛彈」，並搭載滑翔裝置，能在大氣層以廿馬赫的高速飛行，美國反飛彈系統無充裕的反應時間。

其二則為早已進行測試、由戰機發射的「匕首（Kinzhal）」，速度逾十馬赫、射程達兩千公里，可搭載傳統及核彈頭，普廷誇稱現役所有反飛彈系統，都「絕對不是對手」，即便「未來的反飛彈系統也能突破」。

普廷同時強調，已為外界所知的RS-28（或稱「撒旦2型（Satan 2）」）測試成功，射程也延長，能從俄國經南極襲擊美國，避開美國在阿拉斯加部署的攔截飛彈。俄國媒體報導，其射程約達一．一萬公里，可搭載十五枚彈頭。

另據英國「衛報」報導，普廷一日提及的水下無人載具很可能就是美國國防部所稱的俄國Status-6「遠洋多用途系統」或中情局（ＣＩＡ）所稱的「Kanyon」，美國二○一六年首次偵察到，可攜帶一枚一百百萬噸當量的核彈頭、射程約達九九八○公里，最深可潛至水下約一公里，最快時速逾五十六節（約一○四公里）。