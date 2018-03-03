梅伊脫歐演說 強調英歐須妥協

2018-03-03

〔編譯孫宇青、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕英國與歐盟三月將進入脫歐後經貿關係的談判，英首相梅伊二日發表脫歐政策演說，指出英國將致力尋求對英歐雙方均有利，且是比全球任何自由貿易協定更廣泛的協議。但她重申，英國不會留在歐盟單一市場和關稅同盟，也不會接受歐洲法院管轄，更不會允許北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」，強調英歐「雙方必須有所妥協」，且雙方都有責任為北愛邊境問題找出解決之道。

不接受北愛出現硬邊界

在拒絕歐盟上月二十八日公布的英國脫歐草案後，英國希望如何建構英歐未來關係備受矚目。二日，梅伊開宗明義即指出，脫歐後英國人的生活將有所不同，進入歐盟單一市場也將有所限制，英歐雙方都必須接受「沒有任何一方可取得自己期盼的結果」，希望歐盟尊重英國公投結果，英國必須控制自己的邊界、法律和財政，藉此達成可以存續下去的協議，以保護人民的工作和安全。

在五大議題上，梅伊稱英歐雙方對於脫歐過渡期期限，已「非常接近」達成協議。歐盟草案的過渡期為二○二○年十二月三十一日，英國在去年底的第一階段談判中，則提出希望過渡期至少兩年，即持續至二一年的三月二十九日。

在北愛邊境問題上，梅伊稱不會讓脫歐危及北愛爾蘭和平，強調任何分離英國本土與北愛的硬邊界，均是「不可接受」，並指英歐雙方有責任共同找出解決辦法。

針對經貿關係，梅伊認為，挪威跟加拿大模式都不適用英國，英國需要的是與歐盟建立獨特的貿易協定，不同於歐盟以往跟其他國家的模式，未來歐盟公民的自由進出也將終止，歐盟也不能進入英國漁獲領域。但梅伊強調，英國願意與歐盟建立某種關稅夥伴關係，在邊境設立高度現代化管制措施，減少港口、機場的進出障礙。她說，雙方必須尋求建立一種系統，使雙方都可接受彼此設定的進出口關稅。此外，英國在能源、化學、太空、醫學等領域，也會繼續與歐盟合作。

梅伊也提到，歐洲法院將不會是脫歐後，英歐雙方紛爭的最終仲裁者，「雙方經貿紛爭的仲裁者，不能是英國或歐盟任何一方」。