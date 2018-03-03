義大選倒數 右翼聯盟可望獲多數席次

2018-03-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕義大利即將於四日舉行國會大選，選前民調顯示，前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）領導的「義大利力量黨」（Forza Italia）及其聯盟政黨，可望在國會取得多數席次。

不過，預料左中右三大派沒有任何一股勢力可以主導國會，民粹政黨的席次則可望大幅增加，選後國會仍將陷入對峙僵局。

義大利禁止選前十五天公布民調。在最後民調公布時，反體制民粹政黨「五星運動」就以兩成八的支持度高居各政黨之冠，但因五星運動否認自己是個政黨，且黨魁迪馬奧（Luigi Di Maio ）已拒絕加入任何執政聯盟，因此由中間右翼「義大利力量黨」、極右派「北方聯盟」、「義大利兄弟黨」與「我們與義大利黨」組成右翼四黨聯盟執政可能性最高。該右翼聯盟提出強硬的移民政見深獲選民支持，包括允諾驅逐六十萬名「非正常」移民。

如果右翼聯盟勝出，媒體大亨貝魯斯孔尼可望捲土重來，今年八十一歲的他曾任三屆總理，主宰政壇將近二十年，但因稅務詐欺案定罪，無法角逐總理大位。貝魯斯孔尼一日宣布，將推派歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）出任總理。今年六十四歲的塔加尼是他九○年代以來的長期盟友，於去年起擔任歐洲議會議長，投身歐盟政治已逾二十年。此舉反映出貝魯斯孔尼的親歐洲溫和右翼路線，但恐怕與疑歐派盟友發生衝突，特別是「北方聯盟」黨魁薩維尼（Matteo Salvini），因為他亦覬覦總理職位。

分析指出，義國經濟問題引發民怨，可能衝擊大選結果。財富分配為這次的選戰辯論核心，各主要政黨都允諾向貧窮宣戰。

義國雖是全球第九大經濟體，但在二○○八年經濟危機後復甦遲緩，目前已淪為歐洲貧困人口最多的國家，多達一千○四十萬人，二十五至三十四歲年輕人失業率高達十七％。義國政治勢力四分五裂，自建立共和以來已歷經六十任政府，預計今次選後仍將面臨分裂的國會。