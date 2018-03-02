作證隔天 白宮最正幕僚不幹了

2018-03-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普任職一年多來白宮人事不斷異動，如今白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）也於二月二十八日宣佈請辭。希克斯是效力川普最久的幕僚之一，美聯社稱她如同是川普的「代理女兒」，堪稱是他最信任的幕僚。希克斯辭職前一日才到眾議院情報委員會就「通俄門」接受長達九小時的提問，但白宮否認希克斯的請辭與此有關。

二十九歲的希克斯過去曾任公關及模特兒，完全沒有任何政治背景，踏入政壇的首份工作便是擔任川普的競選團隊發言人，之後隨川普進入白宮，首份職務是白宮策略聯絡主任，於去年九月起擔任白宮聯絡室主任迄今。她的辦公室位於白宮西廂，靠近橢圓形辦公室。美聯社指她是白宮的魅力盾牌，隨時以微笑提供川普正向的力量，她控制記者接近川普，位於白宮的權力中心。

希克斯在白宮表現低調，鮮少與記者們打交道，幾乎拒絕所有正式訪問。在川普政府初期的白宮人事鬥爭中，希克斯與川普女兒伊凡卡與女婿庫希納站同一陣線，與前白宮首席策士巴農為主的勢力敵對。

希克斯請辭前一天才到眾院情報委員會，接受關於「通俄門」調查的九小時提問。她坦承有時會幫川普說「善意謊言」，但從未在通俄偵訊上說過任何謊言。她已接受「通俄門」特別檢察官穆勒的訊問，調查她在川普長子小唐納於二○一六年與俄國人士私會時扮演的角色。

知情人士透露，向來不愛曝光的希克斯在職位上感受的壓力日增，尤其是在她與前白宮幕僚秘書波特的戀情曝光後，屢遭狗仔隊追逐騷擾。波特因涉嫌毆打兩名前妻被迫去職，希克斯曾參與草擬聲明為情郎辯護，被視為不當之舉。

自川普上台以來，白宮人事異動如走馬燈，希克斯已是擔任白宮聯絡室主任的第四人。白宮資深顧問庫希納的安全許可近日才遭降級，他的得力助手白宮通訊副主任拉費爾（Josh Raffel）早一天也宣布離職。不具名白宮官員指出，白宮幕僚長凱利在希克斯離職後，將更能加強對白宮的控制。凱利在聲明中，讚揚希克斯是受人信任的幕僚；但消息人士說，兩人時常為希克斯扮演的「非官方角色」爆發衝突。

對於希克斯請辭，川普發表聲明讚許她三年來的貢獻，是個優秀人才，將懷念與她共事的日子。白宮發言人桑德絲則表示，希克斯仍會留在白宮數週，她的請辭決定與前往眾院接受提問無關。