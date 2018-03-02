粉飾修憲 人民日報:刪任期限制≠終身制

2018-03-02

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共日前公布建議修憲取消國家主席任期限制，引發海內外輿論譁然。中共機關報「人民日報」一日透過評論強調 ，此舉並不意味領導幹部職務「終身制」，年齡、健康狀況不適宜於繼續擔任工作，應按照國家規定退、離休。

被視為官方正式表態

不過，這篇篇幅達半版、署名為「軒理」的評論文章也提到，中共總書記、中央軍委主席、國家軍委主席、國家主席任職規定保持一致， 「是符合我國國情、保證黨和國家長治久安的制度設計。」「軒理」或「鐘軒理」通常是中共中央宣傳部理論局在官方媒體發佈文章時所使用的署名，觀點一般被解讀為中共官方正式表態。

評論還提到，中共黨章對黨的中央委員會規定每屆任期五年，對總書記和中央軍委主席並未規定連續任職不得超過兩屆；中國現行憲法第九十三條第四款，對中國中央軍委規定每屆任期與全國人民代表大會任期相同，也沒有規定連續任職不得超過兩屆。

評論聲稱，有關國家主席任期規定的修憲案，「有利於保持中國共產黨、中華人民共和國、中國人民解放軍領導體制的一致性，使『三位一體』領導體制在憲法上得以貫徹和體現。」「這一修改，不意味著改變黨和國家領導幹部退休制，也不意味著領導幹部職務終身制。」