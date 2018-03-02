報導新疆 在中國親友遭整肅

2018-03-02

北京擺明藉此恫嚇媒體工作者

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報二月廿八日報導，中國近幾個月來加強打壓新疆少數民族維吾爾穆斯林，四名任職於總部設在美國華府的自由亞洲電台（Radio Free Asia）的維吾爾族記者，他們在中國的親友都遭到逮捕、判刑入獄或下落不明等待遇，北京當局顯然意在藉此恫嚇或懲罰這些報導新疆新聞的媒體工作者。

由美國政府出資、具有美國官方背景的非營利廣播電台自由亞洲的公關部主任馬哈詹說，他們非常擔心這些記者的親人的福祉與安全，特別是需要醫療的親人；此外也對北京當局以拘留記者親屬來讓記者噤聲、恐嚇獨立媒體，以及阻礙自由亞洲電台將自由新聞帶到封閉社會之任務，深感憂慮。

新疆親人被要求 規勸別再報導

吾守爾（Shohret Hoshur）、吾哈（Gulchehra Hoja）、朱瑪（Mamatjan Juma）與尼亞茲（Kurban Niyaz）等四名記者，都有親人遭中國當局拘留或失蹤；這四人皆是維吾爾族，其中前三人是美國公民，尼亞茲則有美國永久居留權。

吾守爾的三名兄弟曾於二○一四年遭監禁，經美國抗議，其中兩名兄弟在一五年十二月獲釋，第三人圖達克松．吾守爾（Tudaxun Hoshur）則被以危害國家安全的罪名判刑五年，目前仍在獄中；但獲釋的那兩人去年九月又被捕，並被送至新疆霍爾果斯政治改造中心進行再教育。吾守爾說，當局連繫他在新疆的家人，要求他的親人勸他別再報導新疆的消息。

任職美官方出資電台 連累兄弟

吾哈有一名兄弟在去年十月被警方帶走，迄今下落不明；警方當時抓人的理由是吾哈任職於自由亞洲電台。吾哈自今年一月底就與雙親失聯，稍後透過友人得知，有二十多名親人因為她的報導被捕。自由亞洲電台維吾爾語部門副主任朱瑪有兩名兄弟在去年五月遭拘留，一人被關在烏魯木齊監獄，另一人下落不明；維吾爾語播報員尼亞茲則是弟弟在去年五月被捕，隨即被以種族仇恨罪名判刑六年。

人權團體「人權觀察組織」指出，近幾個月來有數萬名維吾爾人被中國當局關進政治改造中心，此舉被形容為對付恐怖份子與分離主義者的嚴打整治鬥爭，但事實上是鎖定表達宗教或文化認同者。