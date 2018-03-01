中資膨風 尼加拉瓜跨洋運河恐落空

2018-03-01

中國企業家主持動工後 人不見

〔編譯管淑平／綜合報導〕尼加拉瓜在中國承諾投資的情況下，希望興建一條連接大西洋和太平洋的運河，與著名的巴拿馬運河一別苗頭，但由於中國是否真能兌現興建跨洋運河所需的五百億美元（約一．五兆台幣）越來越受到質疑，尼國這個遠大夢想如今看來不太樂觀。

尼國反對派前國會議員努聶茲（Eliseo Nunez）說，這項計畫「因為未達到可靠性的要求，一直沒有獲得任何資金」。承諾出資的中國企業家王靖，二○一三年由旗下「香港尼加拉瓜運河開發」（HK Nicaragua Canal Development）集團取得尼國奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府合約，興建並營運這條長二七六公里的運河；由於運河計畫規模龐大，也象徵中國進一步涉足向來被視為美國「後院」的拉丁美洲，備受國際矚目。

巴拿馬政府每年靠巴拿馬運河船舶通行費就進帳近二十億美元。尼國此計畫若能實現，將可能扭轉其命運。不過，王靖一四年為跨洋運河主持動土後，次年財富就大縮水，行事也轉趨低調；財經媒體「彭博」一五年九月時的資料估計，他的淨資產從一百億美元大減為四十幾億美元。專長環境議題、曾著書撰寫這條運河計畫的律師羅培茲（Monica Lopez）說，「他（王靖）成了幽靈，我們再也沒見到他」。

運河挖掘、新建公路早已停擺

尼國當局曾針對這條運河進行可行性評估，但從未公開研究結果；伊朗等其他曾對此有興趣的國家，也閉口不再談此事。一六年動工的運河挖掘、連接運河的新建公路等工程，都早已停擺。不過，尼加拉瓜運河管理局否認停工，只是「有些延宕，但是這家公司（香港尼加拉瓜運河開發集團）還在做，這是非常龐大的計畫，正緩慢但正常地推進」。

此外，環保組織「洪堡中心」（Humboldt Center）主任坎波斯（Victor Campos）指出，巴拿馬去年與台灣斷交，轉與中國建交，為這條跨洋運河計畫帶來另一威脅。羅培茲說，中國與巴拿馬簽署的十九項貿易協定顯示，中國有興趣的是巴拿馬。努聶茲更以「尼加拉瓜落入某種國際詐騙」來形容這項計畫。