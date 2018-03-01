虧尼羅河太髒 埃及女歌星判六月

2018-03-01

笑諷河水有寄生蟲

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕埃及知名女歌手雪琳（Sherine Abdel Wahab）在演唱會上出言嘲諷「尼羅河水太髒」的影片，去年引發網路瘋傳，進而引起當局關注；開羅輕罪法院上月二十七日裁定雪琳散播不實消息，判處她六個月徒刑，全案仍可上訴，上訴期間不須入監。能歌能演的雪琳在埃及頗具知名度，也是阿拉伯語版電視節目《好聲音（The Voice）》的評審之一。

引發網路瘋傳的影片顯示，雪琳在歌迷要求她演唱《你是否喝過尼羅河水（Mashrebtesh Men Nilha）》時，開玩笑地表示「喝尼羅河的水會染上住血裂體蛭病（bilharzia），你最好改喝依雲（Evian）」；「住血裂體蛭病」是曾肆虐埃及地區的寄生蟲疾病，「依雲」則是法國礦泉水品牌名稱。不過，雪琳隨後就在「臉書」為這則「蠢笑話」公開致歉。

另名歌手因手勢被判兩年

與此同時，開羅法院二月二十七日也裁定另一名女歌手萊拉（Leila Amer）煽動淫亂，判處她兩年徒刑。一月已遭當局逮捕的萊拉，此前發行一首名為《看你媽媽（Bos Omak）》的音樂錄影帶，其中不僅出現猥褻手勢，歌名也隱含不雅詞意。拍攝這支音樂錄影帶的導演，二月二十七日則被判處六個月徒刑，另一名入鏡的男演員則被判三個月。

三女歌手因表演被判刑

近三個月來，埃及已有三名女歌手因為音樂表演被判刑。去年十二月，另一名女歌手夏瑪（Shaimaa Ahmad）則因在歌曲《我有話要講（I Have Issues）》的音樂錄影帶中穿著內衣吃香蕉，被控道德敗壞及散佈猥褻影片，遭判刑兩年，上訴後改判一年。