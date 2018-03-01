駐美使館廣場改名 俄被擺一道

2018-03-01

美更名「涅姆佐夫廣場」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷共謀贏得美國大選的「通俄門」疑雲還沒釐清，但美國選在上月廿七日將俄國駐美國華府大使館前廣場更名為「涅姆佐夫廣場」，紀念這位三年前在俄國首都莫斯科克林姆林宮附近遇害身亡的 俄國反對派前領袖，要正第四度角逐總統寶座的普廷及信徒永遠記住，「不能用謀殺、暴力與恐嚇來遏制自由之聲與異議」。

紀念遇刺身故俄國反對派領袖

這想法出於涅姆佐夫家屬及美國自由派政治人物，用心則如前年黨內初選不敵川普而退選的共和黨籍聯邦參議員魯比歐上述宣告。而先前頻對普廷釋出善意的川普政府，僅派國務院歐洲及歐亞事務助理國務卿米切爾（Wess Mitchell）出席觀禮。

同樣是反對派領袖的涅姆佐夫生前好友暨「鮑里斯．涅姆佐夫自由基金會」（Boris Nemtsov Foundation for Freedom）主席卡拉穆薩（Vladimir Kara-Murza）則在現場強調，美國一九八○年代也把當時蘇聯駐華府的大使館前廣場命名為「安德烈．沙卡洛夫廣場」（Andrei Sakharov Plaza），用以紀念擁護人權的「蘇聯氫彈之父」暨諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫，結果前蘇聯幾年後倒台。

涅姆佐夫 俄人民主希望

卡拉穆薩也點出，俄國駐華府大使館一九九四年在俄國前總統葉爾辛任內揭幕時，備受葉爾辛看好的涅姆佐夫也在場，他當時甚至要現場嘉賓「看好這個年輕人。有天他會變成俄國總統。」豈料造化弄人「轉錯彎」，讓普廷在一九九九年最後一天接了班，且正設法於下月大選再度成功連任。

涅姆佐夫則是二○一五年二月廿七日深夜遭槍殺，命喪克里姆林宮外，享年五十五歲；但這無損於他在俄國人民心中地位，因他已成就「更自由、更民主、更有希望的俄國」。至於來自車臣的槍手，表面上雖在去年繩之以法，但涅姆佐夫盟友們堅信，全案乃俄國當局主使。

另一方面，知情人士透露，通俄門特別檢察官穆勒團隊最近詢問證人，關於川普二○一六年總統競選活動前、仍在考慮參選期間，與俄羅斯之間的商業往來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，部分證人在廣泛約談時被問到的問題包括，川普決定參選總統的時間點、俄國人可能握有不利於川普的資訊，以及在莫斯科打造川普大樓計畫破局的原因等。