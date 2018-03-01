有夠早！ 川普宣佈2020競選連任

2018-03-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普廿七日宣佈，將參加二○二○年大選尋求連任，並任命策士帕斯凱爾（Brad Parscale）為競選總幹事。帕斯凱爾是著名的「數位專家」，被視為二○一六年總統大選的重要功臣，深受川普家族信任。外界解讀，川普有意藉此消弭外界對他不會競選連任的臆測。

借重帕斯凱爾數位長才

川普分別任命前競選數位顧問帕斯凱爾、前競選副總幹事葛拉斯納（Michael Glassner）及媳婦蘿拉（Lara Trump），擔任下屆總統大選的競選總幹事、營運長和資深顧問，競選總部仍位於紐約川普大廈。截至二○一七年底，川普競選總部擁有兩千兩百萬美元經費，其中六百九十萬美元在當年第四季募得，多數是少於兩百萬美元的小額捐款。

川普競選陣營表示，將借重帕斯凱爾的數位長才，贏得下屆總統大選及今年十一月的期中選舉，繼續掌控國會參眾兩院。帕斯凱爾現年四十二歲，為德州奧斯丁的數位顧問，一一年開始為川普家族設計網頁，包括川普的建築公司及川普長子小唐納的慈善組織。一六年大選期間，川普女婿庫希納重用帕斯凱爾，利用社交媒體平台接觸選民，改變以往的電視競選廣告通路，媒體稱他為「助川普贏得大選的天才」。

針對這項任命，庫希納、小唐納、川普次子艾瑞克及白宮顧問康威都樂觀其成，對帕斯凱爾讚譽有加。然而，川普部分盟友質疑，帕斯凱爾的成功只是曇花一現，他並未扎根於政治與政治策略。紐約時報則指出，川普競選團隊因「通俄門」疑雲遭到調查，他於此刻宣佈尋求連任與團隊人事，旨在消弭盟友及批評者對他不會尋求連任的臆測。

就職當天遞件 史上最早

民調顯示，川普的支持率低於前幾任美國總統，但他早於去年一月廿日就職當天，便已向聯邦選舉委員會（ＦＥＣ）提交競選連任的文件資料，時間比四十多年來的任何總統候選人還要早上兩年。川普也創下美國總統最快宣佈競選連任的紀錄，距離下次大選投票仍有約九百八十天，通常在位總統於任期第二年才會公佈連任意向。美國卸任總統歐巴馬是前紀錄保持者，他於二○一二年距離下屆大選投票日還有五百八十二天時宣佈競選連任。