伊凡卡南韓行 加劇白宮內部矛盾

2018-03-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國白宮西廂的高層幕僚，對於指派美國總統川普的長女伊凡卡前往南韓參加平昌冬季奧運會閉幕式，頗不以為然，伊凡卡（見圖，路透檔案照）此次南韓行已加劇白宮內部矛盾。致力在西廂灌輸軍事化層級觀念的白宮幕僚長凱利認為，伊凡卡對政府和外交事務經驗不足，他不贊成伊凡卡出席冬奧閉幕式，也對伊凡卡在幕僚和第一千金雙重身分之間的模糊界線感到惱火，甚至私下評論她在「玩政府遊戲」。

據報導，率領美國奧運代表團的任務通常會指派給第一夫人，「第一千金」擔任該職務可說是前所未見。在北韓核武威脅及朝鮮半島緊張情勢業已沸騰的情況下，美國派出的任何代表團，都必須承擔遠超過形式以外的任務。伊凡卡此行與南韓總統文在寅會面時，傳達美國對北韓新一輪經濟制裁的相關資訊，但在被問及如何看待川普被指控性騷擾時，她卻以女兒身分捍衛父親的清白；相關答覆招致美國媒體抨擊，指出伊凡卡並非只是總統的女兒，她還身兼政府要職，具有政治影響力，不能迴避該提問。

數名消息人士向ＣＮＮ透露，凱利起初並不支持伊凡卡訪問南韓，主要是因為此行意義遠高於尋常的奧運閉幕式，個中得失更顯龐雜。凱利私下表示擔憂，認為伊凡卡對政府和外交事務經驗不足，也從未參與商討北韓問題，不足以擔此大任。但凱利幕僚勸告他，反對伊凡卡率團出訪南韓只是徒勞。此前，白宮新聞秘書桑德絲堅稱，伊凡卡此行獲得凱利和國家安全顧問麥馬斯特支持，「我們都認為此行很成功」。

伊凡卡見風轉舵 凱利不滿

熟知內情者指出，伊凡卡和夫婿庫希納透過裙帶關係擔任高階官員，享有閱讀機密資料等特殊待遇，已在白宮內部造成緊張，部分官員對此不滿。凱利也對伊凡卡愈發懊惱，認為伊凡卡見風轉舵，較有利時就扮演總統高層幕僚角色，較不利時就以第一千金姿態現身。