官涯告終? 川婿安全許可遭降級

2018-03-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕消息人士指出，美國總統川普愛婿兼白宮資深顧問庫希納的安全許可（security clearance），已於上週遭到降級，意味庫希納今後存取美國最敏感資訊時嚴重受限，甚至損及他肩負的中東和平任務。據信庫希納之所以遲遲未能獲得永久安全許可（permanent security clearance），原因在於恐因商業背景與缺乏外交經驗，而遭包括中國在內的外國政府利用，再加上同日又有一名庫希納的白宮盟友宣布走人，外界盛傳，追隨老丈人棄商從政的庫希納白宮生涯，怕是來日無多。

存取最高機密資訊受限

匿名白宮官員與消息人士透露，包括庫希納在內的數十名白宮官員，已於廿三日接獲安全許可降級的備忘錄；庫希納過去一年多來在「最高機密／敏感隔離資訊」（top secret/sensitive compartmented information）上只有臨時許可（interim clearance），按理本就無權檢閱總統的每日情報簡報，或存取其他最高機密的資訊，但此規定在庫希納身上並未落實，他不但閱讀總統情報簡報，還出席各種重要的內政與外交政策決策會議。

然而，如今庫希納將受限於只能存取安全較低的「機密」（secret）資訊，如美國大使館與國務院之間討論外國內政的外交電文，而非詳述美國計畫或政府領導階層討論的「最高機密／敏感隔離資訊」。

降級對庫希納而言，顯然是一大損失。專家指出，庫希納的安全許可被降級，將嚴重限制他存取機密資訊，損及他推動中東和平進程的能力。但庫希納的律師米瑞加南表示，遲遲未取得永久安全許可並不罕見，庫希納的工作不受降級影響。

安全許可專家指出，以庫希納這類必須經常與外國官員會面與閱讀機密情報的政府要員而言，通常可迅速通過背景調查，取得永久安全許可；庫希納的永久安全許可過程之所以延宕，原因之一可能是他的大量差旅與海外人脈。華盛頓郵報報導，司法部副部長羅森史坦二月初就通知白宮，庫希納相關背景的重要資訊有待進一步調查，進而延宕其永久安全許可的過程。

有關庫希納背景的重要資訊，據信應是庫希納恐遭外國政府利用。知情的現任與前任官員透露，至少有沙烏地阿拉伯、中國、以色列與墨西哥等四個國家，已私下討論如何利用庫希納複雜的商業安排、財務困境與缺乏外交政策經驗來加以操控。不過，目前並不清楚這些國家是否已採取行動。