沙國國防人事大洗牌 出現首位女副部長

2018-02-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國營媒體「沙烏地新聞社（ＳＰＡ）」二十六日深夜至二十七日早晨陸續發布三十九項王室詔令，進行大幅度國防機構人事改組，並有數名政府高層異動。ＳＰＡ沒有揭露人事改組的詳細原因，僅指出相關軍事任命為國王沙爾曼根據身兼國防部長的王儲穆罕默德的建議所頒布。

在這波人事改組當中，多名高階軍事指揮官、副部長遭解職，年輕世代的地位則有所提升；其中最引人注目的是參謀長阿布杜拉曼

（Abdul Rahman bin Saleh al-Bunyan）轉任顧問，原職由曾任沙國空軍司令的法亞德（Fayyad al-Ruwaili）接任。此前曾因涉貪被捕的中東股神、億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）的兄弟圖爾基（Turki bin Talal），則被任命為阿西爾省副省長。

在異動名單當中，也出現沙國史上第一名女性副部長級的官員，勞工部副部長塔馬杜爾（Tamadur bint Youssef al-Ramah）。在極度保守的沙國，任命女性任職高階職位，相當罕見。然而，王儲穆罕默德此前已宣示要讓沙國「破除極端意識形態、轉變為更現代化的伊斯蘭國家」。沙國二十五日甫宣布首度開放女性從軍，近來也已解除多項有關女性的禁令，陸續宣布開放女性駕車、女性親臨足球場觀賽。

這波人事改組正逢以沙國為首的聯軍，在葉門對抗與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動（Houthi）」的第三年尾聲。葉門戰事遲無進展，讓沙國耗費龐大軍資，王儲穆罕默德據信為主導沙國參戰的背後推手。分析家認為，葉門戰事膠著應該是推動這波人事改組的原因之一；亦有分析家指出，人事案中王室各家族勢力保持微妙平衡，以及多位副部長級官員年輕化來看，凸顯三十二歲的王儲穆罕默德正在組建新一代的領導勢力，以鞏固決策權力。身為王位第一順位繼承人，穆罕默德去年十一月才以肅貪之名大舉逮捕沙國王室成員、內閣高層、商業大亨。