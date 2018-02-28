人道救援遭利用 敘國婦女以性換糧

2018-02-28

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）二十七日報導，為聯合國與國際慈善組織運送救援物資進入敘利亞的工作人員，傳出扣住物資、要求求助婦女以性換糧的醜聞。儘管三年前已有相關報告提出警告，但這類惡行在敘國南部仍層出不窮。救援人員透露，這種情形太過普遍，致使部份敘國婦女拒絕前往發放中心；而一些慈善組織則選擇漠視，因為藉助第三方與當地官員，是讓救援進入他們無法抵達之地的唯一方式。

報導說，聯合國人口基金（UNFPA）去年進行敘國性別暴力的評估，發現在敘國許多省分，人道援助是以性做交換。這份題為「二○一八敘利亞之聲」的報告指出，為獲得食物，婦女或女孩短暫嫁給官員，以提供性服務，也有發放人員詢問女性的電話號碼，或載她們到其住處「拿交換的東西」，抑或發放物資「以換取到她家或與她共度一晚等服務」。該報告說：「沒有男性監護人，例如寡婦與離婚者，以及境內流離女性，被認為尤其容易遭到性剝削。」

然而，這類剝削早在三年前就已被踢爆。一家慈善組織的人道救援顧問斯賓瑟（Danielle Spencer）指出，二○一五年三月，她在約旦一處難民營就得知相關指控。當時她帶領一個婦女團體，有成員告訴她德拉（Dara’a）與庫奈特拉（Quneitra）等地的政府人員，對她們提出以性換糧的要求。她說，這種情形太普遍，導致前往發放中心的婦女無法不被污名化，她們都被認為以性換糧。

一五年六月，國際救援委員會（IRC）對德拉與庫奈特拉一百九十名女性進行調查，發現約四十％在求援，包括人道援助時經歷性暴力。之後，IRC針對敘利亞南部，推動保護女性的計畫與系統。慈善組織Care擴大其在敘利亞的監督團隊，成立申訴機制，並不再將物資交給當地政府，同時要求聯合國相關機構展開進一步調查，成立新的通報機制，但Care未獲准進入約旦難民營進行調查。

聯合國相關單位與慈善組織表示，他們對性剝削零容忍，同時沒有發現敘利亞的夥伴組織有涉及剝削惡行。斯賓瑟則強調，敘國內戰七年來，女性的性剝削與虐待皆遭漠視，「聯合國以及相關系統目前的立場已選擇犧牲女性身體」。