「廢除夢想者」越級上訴 川普再碰壁

2018-02-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國川普政府要求聯邦最高法院繞過上訴法院，直接審理有關「童年入境暫緩遣返（ＤＡＣＡ，俗稱夢想者）」計畫的上訴案，廿六日遭到最高法院裁定拒絕受理，此舉令夢想者僵局懸而未決，原訂三月五日到期的ＤＡＣＡ計畫，愈來愈不可能如期廢止。

美最高法院拒絕受理

此前，紐約、舊金山聯邦地方法院裁決，川普政府必須暫緩終止ＤＡＣＡ計畫，司法部不久後便以尋求「加速案件裁決」為由，宣布直接向最高法院提出上訴。在美國歷史上，跳過上訴法院轉而尋求最高法院審理的案件，相當罕見，過去只有在伊朗人質危機、尼克森水門案錄音帶事件等國家重大議題上，曾開此先例。

對於美國最高法院二十六日的決定，ＤＡＣＡ支持者大表讚賞，視其為夢想者的勝利。最高法院表示，ＤＡＣＡ相關上訴案應先由巡迴上訴法院受理，目前不宜交由最高法院審理。按照美國司法慣例，聯邦地方法院作出裁決後，應向巡迴上訴法院提出上訴，並在巡迴上訴法院作出裁決後，才可繼續向聯邦最高法院提出上訴。根據上訴程序，美國第九巡迴上訴法院將優先審理此案。預估該法院最快要到六月才會做出裁定。

與此同時，白宮發言人夏哈（Raj Shah）廿六日發表聲明指控裁決暫緩終止ＤＡＣＡ計畫的地方法院「篡奪立法權」，聲稱「聯邦地方法院法官單方面再度強行實施已遭國會一再且明確拒絕的計畫」，強調「ＤＡＣＡ計畫為非法移民提供工作許可和政府福利，顯然就是違法的計畫」。

美國總統川普廿六日再次批評自由派傾向的第九巡迴法院，顯然是認為司法部贏面不大。他抱怨：「第九巡迴上訴法院真的很糟糕…我們在那裡的案子一直輸、一直輸、一直輸，然後到最高法院就又好了」。ＤＡＣＡ計畫若終止，預估約八十萬名童年時隨父母抵達美國的年輕移民會面臨遣返命運，這些夢想者及其支持者已計畫下月五日在華盛頓舉行示威活動，向國會施壓。