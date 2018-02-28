川普談佛州槍擊 踩校警 誇自己

2018-02-28

稱就算空手也會衝進校園

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在佛州道格拉斯高中槍擊案發生後提出的幾項加強槍枝管控措施建議，迄今在共和黨居多數的國會並未引起太大迴響，川普廿六日與全國州長會面時，忍不住抱怨國會議員偶爾也得對抗全國步槍協會（ＮＲＡ）。他還說，相信自己當時就算手無寸鐵，也會衝進高中去對抗槍手。

川普與全國州長會面談到這起槍擊案，表示「你們有一半的人害怕步槍協會」，「沒什麼好怕的。假如他們不挺你們，我們偶爾也得對抗他們一下，這是沒關係的。」他說，有時候政治領袖需要抵抗ＮＲＡ。

美國國會廿六日復會，同日道格拉斯高中槍擊案倖存學生來到華府，拜會聯邦眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi ）等國會議員，要求加強槍枝管制。第一夫人梅蘭妮亞廿六日也罕見公開支持學生帶動的反槍運動，「看到全國各地的孩子挺身表達他們的訴求，設法帶來改變，令我感到振奮」，「他們是我們的未來，應該要發出聲音」。

第一夫人挺學生反槍

在龐大民意要求加強槍枝管控之際，共和黨領袖仍只傾向支持共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）與民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）聯合提出的「NICS修正法案」（Fix NICS），強化現有「全國犯罪者背景即時查核系統」（NICS），要求聯邦機構確實回報犯行紀錄，以加強購槍者背景查核。

參議院民主黨領袖舒默說，如果國會所能達成的只是通過Fix NICS案，「會是可悲的失敗，而且怠忽我們的職責」；這有賴於共和黨人「擺脫步槍協會的牢牢掌握」。

川普也談到希望強化柯寧法案，加強背景查核，並說他前一日與ＮＲＡ主席拉皮耶（Wayne LaPierre）午餐，告訴對方需要改變，「我們將執行強而有力的背景查核」，不希望「瘋子」有槍。

川普在與州長的會面中還說，若他在現場會覺得有必要挺身對抗槍手，「我真的相信就算我手無寸鐵也會衝進去」。他之前曾經批評該校校警在案發時呆站在校舍外，未即時伸出援手是「懦夫」。這名校警彼得森（Scot Peterson）廿六日發表聲明反擊，稱他當時守在校舍外，是因為他以為槍聲來自校外，指責他是懦夫、不符合員警標準，都「不是事實」。