閨密干政 朴槿惠求刑30年

2018-02-28

檢方要她「為醜聞負責」

〔編譯魏國金／綜合報導〕去年三月因閨密干政，引發大規模抗爭而遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，二十七日遭南韓檢方求處三十年徒刑以及一一八五億韓元（台幣近三十五億元）罰鍰，檢方聲明指出，被告淪為南韓憲政史上首位被罷免的總統，在南韓憲政史上留下不可抹滅的污點，「必須為醜聞負起最終責任」。

索賄17億 罰鍰35億

六十六歲的朴槿惠去年四月被檢方以收賄、濫權與洩漏國家機密等十八項罪名起訴，迄今關押已近一年。檢方指控她與其閨密崔順實共謀，向南韓三大財閥三星、樂天與鮮京集團（SK）索賄五九二億韓元（台幣十七．四億元），並強逼十八家大企業向崔控制的兩家基金會「捐款」七七四億韓元（台幣二十二．八億元）。她也被發現讓沒有擔任公職的崔順實干涉國政，朴槿惠堅稱無罪。

首爾中央地方法院二十七日對朴案進行審理，檢方措辭強硬指控，「被告為了私利，濫用人民授予的權力，破壞保障市場經濟與自由民主的憲法核心價值」；「朴槿惠與財閥而非人民同盟，強化政經權力間不健康的關係」。

檢方說，在崔順實的不法行為開始浮上新聞媒體時，朴試圖誤導輿論，譴責相關報導是「政治攻勢」，而「當法院對被告發出拘票時，她企圖掩蓋真相，指控此舉為政治報復。她是干政案的罪魁禍首，將治國理政交給幕後掌權人士，導致國家陷入危機」。檢方也指，朴對該案的審理缺乏誠意，在法院去年十月延長其羈押後就拒絕出庭。對此，朴槿惠指控該裁決是政治偏見，二十七日她也沒有出庭。

檢方強調：「本案將成為南韓歷史上無法抹滅的傷痕，但也將成為凝聚民眾力量、重建民主與法治的良機，因此必須對朴槿惠予以嚴懲，讓人們意識到該悲劇不能重演。」

首爾中央地方法院預定三月底、四月初做出判決。朴槿惠的律師朴勝吉淚求法庭憐憫，表示朴「日夜」殫精竭慮領導國家。庭外則有數百名支持朴槿惠的群眾宣稱她無罪，要求「立即釋放我們的總統」。朴之前領導的「自由韓國黨」譴責說：「檢方求處的重刑比死刑還嚴苛。」

首爾法院本月初判決崔順實濫權、收賄與干政罪成立，判處她二十年徒刑。部份法學專家認為，朴槿惠的處境比崔更嚴峻，因為朴槿惠被視為罪魁禍首，崔的承審法官曾譴責朴將總統公權「委託」給個人。