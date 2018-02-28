日阻中侵海域 沖繩擬部署反艦飛彈

2018-02-28

聯合奄美大島、宮古島、石垣島 形成「扇形海上封鎖線」

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕為了牽制中國海軍艦艇頻繁穿越沖繩本島與宮古島間海域，日本政府計畫在沖繩本島部署12式陸基反艦飛彈（ＳＳＭ）部隊。由於防衛省已確定在奄美大島、宮古島與石垣島三座離島部署ＳＳＭ部隊，若再加上沖繩本島，四點將形成一道扇形的海上封鎖線。

日本預定年底修改「防衛大綱」與「中期防衛力整備計畫」（簡稱「中期防」），草案內容近日陸續曝光，多家媒體二十七日報導，除本期「中期防」決定於二○一八年度起在奄美大島、宮古島與石垣島三座離島部署ＳＳＭ部隊外，新的「中期防」也計畫在沖繩本島新設ＳＳＭ部隊，四地都將部署最新型12式陸基反艦飛彈。

12式陸基反艦飛彈改良自舊型的88式反艦飛彈，由三菱重工製造，全長五公尺、重約七百公斤，射程約兩百公里，二○一二年開始配屬。除慣性導引及主動雷達導引外，12式飛彈在中途航程還追加全球定位系統（ＧＰＳ）導引，而且目標情報更新能力提高，在發射後可傳回敵艦位置等情報，並調整飛行路線。反艦飛彈自山谷發射後，根據新增的路線導引，沿著山腰迂迴低空飛行瞄準海上目標。

中國Y-9偵察機 闖南韓防空識別區

報導也指出，中國軍艦於二○○八年十一月首次穿越宮古海峽進入太平洋後，近來頻繁出入，今年一月中國核動力潛艦甚至首次在此海域現蹤，這可能是促使日本加重部署的原因之一。由於宮古島至沖繩本島間的宮古海峽寬約二百九十公里，12式飛彈射程無法完全覆蓋，因此防衛省計畫在沖繩本島增設ＳＳＭ部隊。

此外，為加強西南離島防衛，陸上自衛隊「水陸機動團」預定春天上路，部署於長崎縣相浦駐屯地的兩支水陸機動隊，規模約兩千一百人。陸自也計畫在下期「中期防」中增設第三支水陸機動隊，規模擴編至三千人。

在此同時，南韓聯合參謀本部二十七日表示，一架疑似Y-9偵察機的中國軍機，上午自南韓西南方向進入南韓防空識別區，遠端繞韓偵察四個半小時，韓軍出動F-15K及KF-16等十餘架戰機監控，並透過韓中熱線電話和示警廣播，要求中國軍機離開，以免引發衝突。這是中國軍機繼上月二十九日後今年第二次進入南韓防空識別區。南韓國防部晚間召見中國大使館武官表達抗議。