中國大數據監控 鎮壓維族再升級

2018-02-28

藉此執行「預測性警務」 數萬人未經定罪就遭押走

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際「人權觀察」（ＨＲＷ）廿六日指出，中國國家主席習近平正大力推動的「國家大數據戰略」，一年半前就已應用到中國政府千方百計監控以防「民族分裂勢力」及恐怖主義滲透的新疆地區，中國人民解放軍「一體化聯合作戰平台」透過「大數據」發展出的「預測性警務」，大舉收錄屬少數民族的當地維吾爾人日常行徑並貼標籤，以致民眾一有「異常」舉動就遭莫名羈押而難以辯駁，當局鎮壓異議易如反掌。

多管齊下 蒐羅百姓各式數據

拜科技發展之賜及巨量資料時代來臨，中國國家主席習近平去年底提出「國家大數據戰略」，標榜「保障數據安全，加快建設數字中國，更好服務我國經濟社會發展和人民生活改善。」但ＨＲＷ廿六日指出，中國政府正利用大數據執行「預測性警務」，不僅侵犯民眾隱私，還未審或不經起訴即拘押百姓，民眾在一百分的評量表中若得分不到七十，就被視為安全威脅，可以逕行送入無法源依據的「政治思想教育中心」接受再教育，前年四月至今已有數萬維族等少數族裔人士遭遇這等「黑箱」對待。

中國一體化平台前年由國有軍工企業「中國電子科技集團」旗下「新疆聯海創智公司」取得標案，擺明交叉比對公民日常行為、偵測異常活動，自稱預防暴恐事件。至於預測性警務演算規則，異常用電或「在住處存放大量食品」等七十五種「宗教極端主義」行為，都在「大數據」偵測「潛在社會安全事件」探討指標之列。

忘繳電話費 通過哨站警報響

ＨＲＷ指出，中國一體化平台正多管齊下蒐羅百姓各式數據，例如：部分監視器可比對人臉，裝設在娛樂場所、超市、學校和宗教人物住所等警方眼中的敏感地點；採購「Wi-Fi探偵系統」，蒐集可上網裝置的位址；透過各公安檢查站及實施門禁管制的社區，建構「訪客匯聚管理系統」，取得居民車牌號碼及身分證號；連民眾的交通卡資訊都上傳，以便「實時接收一體化推送預警情報」及「檢查和管控目標」。

此外，地方公安、民警、黨政官員及「訪惠聚」（訪民情、惠民生、聚民心）工作隊也不時明察暗訪，清楚探詢各家「思想狀態」及鄰里關係；一旦發現民眾「異常」活動或「涉穩」問題，例如不需教書但藏書較多，或是化學肥料購買量從平日五公斤暴增到十五公斤，都會以專用軟體「完整錄入」一體化平台，以「確保社會穩定」。華爾街日報也指出，中國監控滴水不漏，烏魯木齊一名忘了繳行動電話費的維族人在接到電話催繳通知後，持身分證通過安檢哨時，竟立刻引發警報聲。