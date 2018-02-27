博科聖地夜襲校園 奈及利亞110女學生被擄失聯

2018-02-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕奈及利亞政府二十五日證實，奈國東北部尤比州達普奇鎮（Dapchi）的寄宿學校「政府科技學院」，十九日遭伊斯蘭激進組織「博科聖地（Boko Haram）」夜襲，校內九○六名學生迄今仍有一一○名女學生下落不明。此前，奈國官方聲稱武裝份子只是想要搶劫學校的食物，學生們還在躲避攻擊，否認有任何學生被綁架。

博科聖地二○一四年四月曾於奈國東北部波諾州奇博克鎮一所寄宿中學，連夜擄走年齡介於十六至十八歲的二七六名女學生，震驚國際社會，引發大規模網路聲援運動「#BringBackOurGirls（帶回我們的女孩）」；該事件至今仍有逾一百名女學生下落不明。

本次綁架案的事發地點達普奇鎮，位於奇博克鎮西北方約二七五公里處。目擊者指出，身穿軍服、包著頭巾的武裝份子十九日晚間分乘十二輛卡車，高喊「真主至大（Allahu Akbar）」，持槍突襲達普奇鎮，闖入政府科技學院；隨著武裝份子持續逼近並製造爆炸，數十名師生在彼此的幫助下翻出學校圍牆，驚惶逃出校園，躲進附近的樹叢。襲擊行動結束後，校方要求學生徒步返家。

教師阿里拉瓦（Amsani Alilawan）指出，達普奇鎮上個月還有士兵駐守，「他們轉移陣地後，我們就沒有任何安全防衛」。對此，失蹤女學生的家屬相當不滿，一度試圖以肉身擋住尤比州州長的座車通行。與此同時，當局反覆且緩慢的因應對策，也讓家屬們倍感失望。

奈國當局曾於襲擊行動結束後，表示女學生不是武裝份子的目標，宣布發現兩具遺體，救出至少七十六人，第一時間否認有少女被綁架。然而，二十一日就有目擊者指認，許多少女被襲擊者用卡車載走。奈國總統二十三日遂向女學生的家屬致歉，「這是國家災難。我們對此感到遺憾」，坦承可能確有女學生被綁架。奈國政府並於二十五日進一步證實，政府科技學院至今仍有一一○名少女失蹤。

尋求在奈國東北部建立伊斯蘭國家的博科聖地，字面上的意思是「禁止西方教育」，他們時常以學校做為攻擊目標，尤其是那些教授非宗教性課程的學校。自二○○九年起，博科聖地至少造成兩萬人死亡、逾二六○萬人無家可歸。奈國當局在收復大部分被博科聖地佔領的領土後，二○一五年曾宣稱「技術上擊敗」博科聖地。然而，博科聖地的攻擊行動卻從未終止；去年十一月製造爆炸奪走數十人性命，十二月又襲擊聯合國世界糧食計畫署的卡車，造成四人身亡。