美槍管爭議 國會難有共識

2018-02-27

共和黨大金主NRA不支持禁槍

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛羅里達州十四日發生造成十七人喪生的校園槍擊血案，引爆美國社會反槍枝暴力的怒火。美國總統川普日前提出諸多管制槍枝的作法，但曾力挺川普參選總統的全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會（NRA）」二十五日明確表態，不支持任何槍枝禁令。堅決維護五百萬會員權益的NRA發言人洛施（Dana Loesch），將佛州校園槍擊案歸咎於當地警方執法不力，「這不是槍枝的錯，也不該由五百萬守法的無辜美國人為此承擔責任」。

此前，川普提出允許教師配槍、提高特定槍枝種類的購槍年齡、禁止販售撞火槍托、立法加強購槍者背景查核等防堵槍枝暴力的措施。川普已宣布支持將購買步槍最低年齡從十八歲提高至二十一歲；佛州槍擊案兇手、十九歲的克魯茲就是持一把合法購得的AR-15步槍行兇。道格拉斯中學師生二十五日在濫射案後首次返校，，呼籲當局儘速採取行動打擊槍枝暴力。倖存學生表示，對未來感到「惶恐、害怕」。

此外，美國國會二十六日結束休會期重返工作崗位，面對諸多槍管提案卻未有具體共識。隨十一月期中選舉愈來愈近，倍感壓力的川普和共和黨，除要證明正在設法改善槍枝暴力威脅，同時又得避免激怒反對槍管的支持者。