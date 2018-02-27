「總統的飛行員」川普力薦專機機長掌聯邦航空總署

2018-02-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國媒體報導，美國總統川普力推他個人專機機長鄧金（John Dunkin）擔任美國聯邦航空總署（FAA）署長，該單位預算逾一百六十億美元（約四千七百億台幣）。消息來源指出，鄧金已完成面談，表現「令人印象深刻」。

一名高級官員稱許鄧金說：「因為他是總統的飛行員，因此他在名單中，但如果他得到這份工作，不是因為他是總統的飛行員。」與他一起角逐這份美國民航監督機關首長職位的，還包括FAA代理署長艾威爾（Dan Elwell），及曾任商業航空飛行員、現為國會眾議院公路運輸小組委員會主席的格拉維斯（Sam Graves）。

在二○一六年總統選戰期間，鄧金駕駛川普波音七五七專機，在全美跑選戰，同時協調川普行程表。他從一九八九年、川普開始經營航空公司時，便擔任川普機師。川普經常讚美鄧金，去年二月會見航空公司執行長時曾說：「我的駕駛是個聰明傢伙，他知道怎麼回事。」

川普對FAA現代化航空交通管理系統的努力多所批評，他曾對時任FAA署長維爾塔說，他認為讓一名知道怎麼回事的好飛行員擔任署長是上策，「你需要一名經驗老到的人做那份工作」。川普政府官員說，「鄧金不僅是一名飛行員」，他曾管理航空公司，並負責川普總統選戰的空中機隊，包括在二十一個月期間，控管含括四十三州、二○三座城市的所有飛航運輸。