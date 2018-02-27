北韓願對話 白宮：前提非核化

2018-02-27

南韓籲美降低對話門檻

〔編譯茅毅／綜合報導〕在北韓廿五日釋出有足夠意願與美國舉行會談的訊息後，白宮仍不改一貫對平壤「聽其言、觀其行」立場，表示「將拭目以待」，若北韓選擇非核化，「就能步向光明大道」，否則將是「死路一條」；與北韓的任何對話，最終務必導向非核化結果，在此之前，將持續「最大施壓行動」。南韓統一部廿六日對此表示，盼北韓與美國透過適當機會展開建設性對話；總統文在寅也在接見中國國務院副總理劉延東時，呼籲華府降低與平壤會談的門檻。

白宮新聞秘書桑德絲在書面聲明中強調，美國總統川普仍致力達成北韓「完全、可查證且不可逆的非核化」，除非平壤放棄核武和飛彈計畫，否則美方將持續對北韓的最大施壓行動。美國財政部上週才宣布新一波制裁行動，川普更形容這是迄今對北韓的最嚴厲制裁。

文在寅廿五日在冬季奧運會主辦城市平昌郡，與率領北韓高層級代表團出席冬奧閉幕式的北韓勞動黨副委員長兼統戰部長金英哲晤談。據青瓦台轉述，金當面對文說，北韓有充分意願與美國對話；另據韓聯社引述青瓦台高官報導，金廿六日在首爾與青瓦台國安室長鄭義溶進行午餐餐敘時重申，平壤已屢次表明有意與美方對話，且金並未提到有預設條件。文在寅則藉由接見劉延東時提到，美國應將會談門檻降低，北韓也必須展現非核化決心，「重要的是，美國與北韓要儘快一起坐下來（談）」，並呼籲北京給予協助。韓聯社指出，美、朝對話乃促成兩韓峰會以舒緩朝鮮半島緊張情勢的關鍵之一，北韓表達積極對話立場，意味美、朝間試探性對話可能迎來柳暗花明。

紐約時報報導，金英哲廿五日的發言乃文在寅取得可能的外交突破，但當文試圖同時達到他的兩個目標—避免與川普政府齟齬，以及在緩和朝鮮半島緊張上扮演領導角色時，將面臨棘手抉擇：文可能視北韓領袖金正恩意外提出的兩韓峰會邀請為大好良機，但他也明白必須說服美方給他機會。

南韓智庫：文在寅立場與美矛盾

首爾「自由民主研究院」院長柳東烈說，兩韓藉冬奧「相互利用」，南韓基於降低緊張，北韓則欲改變形象，並削弱國際制裁；若無北韓核問題的解決方案，兩韓關係最終仍將回歸冬奧前的危機。南韓「世宗研究所」研究員史特勞布（David Straub）指出，文的立場顯然與川普政府致力施壓北韓的作為矛盾，恐導致川、文兩人的嚴重衝突。