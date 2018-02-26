《中日對照讀新聞》定年延長、21年度に着手 公務員、65歳に段階引き上げ 日本公務員提高退休年齡將分階段延後至65歲 2021年度開始實施

2018-02-26

◎茅毅

政府は16日午前、関係閣僚会議を開き、国家公務員の定年を現在の原則60歳から65歳に引き上げる方針を決めた。

日本政府召集相關部會首長於16日上午召開會議，敲定將國家機關公務員的退休年齡，從現行的原則上60歲調高至65歲的方針。

人事院に、60歳以上の職員の給与水準などについて検討を要請し、回答を踏まえて制度の詳細や実施スケジュールを詰める。早ければ2019年の通常国会に国家公務員法など関連法改正案を提出し、21年度から段階的に実施する見通し。地方公務員の定年も65歳となる方向だ。

政府將請人事院就60歲以上國家機關職員的俸給水準等進行檢討，並根據其回覆，設計制度細節和實施日程等，最快將於2019年國會常會時提出「國家公務員法」等相關法律的修正案，預定自2021年度起分階段實施。地方機關公務員的退休年齡，也朝向改為65歲。

政府は昨年6月、定年の引き上げについて議論する関係各省の検討会を設置。16日の閣僚会議では、総人件費の増加を抑えるため、（1）60歳以上の給与水準を一定程度引き下げる（2）原則60歳以降は管理職から外す「役職定年制」を導入する―といった方向性も決めた。

政府去年6月設置討論上修退休年齡的相關部會檢討會。在16日的部長會議中，為抑制人事經費成長，也決議將朝向（1）一定程度調降60歲以上公務員的俸給水準（2）引進原則上過了60歲即被排除在管理職務之外的「役職定年制」。

ニュース・キーワード新聞辭典

踏（ふ）まえる：動詞，踩（踏）、根據

例：現在（げんざい）の業界（ぎょうかい）の傾向（けいこう）を踏まえて、新（あたら）しい商品（しょうひん）を開発（かいはつ）しなければいけない。（必須根據目前業界的趨勢來開發商品。）

役職定年制（やくしょくていねんせい）：名詞，即針對經理、課長等管理職務訂定退休年齡的制度。例如，若50歲時尚未晉升為經理的課長，將解除其職位，降為一般員工。

漢字を読みましょう

関係閣僚会議（かんけいかくりょうかいぎ）／国家公務員（こっかこうむいん）／人事院（じんじいん）／給与水準（きゅうよすいじゅん）／詳細（しょうさい）／通常国会（つうじょうこっかい）／関連法改正案（かんれんほうかいせいあん）／段階的（だんかいてき）／総人件費（そうじんけんひ）／一定程度（いっていていど）