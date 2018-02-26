私人秘書昔日訪談 爆料邱吉爾曾偷吃

2018-02-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國衛報二十五日報導，英國艾克斯特大學歷史教授托伊（Richard Toye）和英國阿伯瑞特維斯大學國際歷史學者多克特（Warren Dockter），發現英國前首相邱吉爾的私人秘書柯維爾（John ’’Jock’’ Colville），曾在一九八五年秋季接受劍橋大學邱吉爾學院文史工作者訪談時，證實邱吉爾曾對婚姻不忠，和貴族凱薩特蘿賽（Doris Castlerosse）有過外遇。這段採訪過去從未公開，下月四日即將在英國第四頻道（Channel 4）的「邱吉爾的秘密外遇（Churchill’s Secret Affair）」節目播映。

柯維爾在該段訪談中表示：「如今這已是個難以啟齒的故事，因此很多年沒有人提起…邱吉爾並不是個性慾旺盛的人，我不認為他的婚姻曾出軌，但某次邱吉爾夫人不在他身旁時、在南法的皎潔月光下…他的確有過外遇，一段短暫的外遇…我想她的名字是凱薩特蘿賽，沒錯，就是她。」

邱吉爾一九三○年代曾和凱薩特蘿賽在南法度過四段假期，並為她描繪至少兩幅肖像畫，兩人回倫敦時仍會見面；據悉，邱吉爾只曾為夫人克萊門汀（Clementine Churchill）繪製過一幅肖像畫。然而，隨著戰爭威脅加劇，邱吉爾的政治仕途再起，邱吉爾結束了這段婚外情，凱薩特蘿賽則搬到威尼斯，和一名美國女富豪交往，隨後搬到美國。

一九四二年，邱吉爾前往美國和時任美國總統的羅斯福會晤。凱薩特蘿賽抓住機會，拿著邱吉爾為她繪製的肖像畫，成功搭上返回倫敦的班機。不久後，凱薩特蘿賽在飯店服用過量安眠藥身亡。據悉，此時邱吉爾已拿回他為凱薩特蘿賽繪製的肖像畫。

托伊指出，凱薩特蘿賽寫給邱吉爾的情書曾在一九五○年代被克萊門汀發現，克萊門汀當時向柯維爾表示「我一直以為邱吉爾會是個忠貞的丈夫」，柯維爾則再三向克萊門汀保證「許多丈夫都曾在南法的皎潔月光下失足，這不是什麼大不了的事」。托伊認為，這段軼聞不會改變邱吉爾的歷史定位，但會改變人們對於邱吉爾婚姻的看法，不過，他堅信邱吉爾對自己的婚姻從未動搖，即便其中曾有過起起伏伏。