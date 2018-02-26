準婆婆欠債又迷信 日真子公主不嫁了?

2018-02-26

婚期延至後年 以拖待變

〔編譯茅毅／綜合報導〕去年九月三日與日本「國際基督教大學」同窗小室圭聯袂宣布婚事的日本天皇明仁次子秋篠宮文仁親王長女真子公主，原訂下月四日舉行「納采之儀」訂婚、十一月四日完婚，但本月六日打理日本皇室成員事務的宮內廳突然宣布，婚期將延至二○二○年。消息一出，日本部分媒體即引述消息人士說法，臆測婚期延後的內幕，即將於三月一日出版的最新一期「週刊新潮」更指稱，兩人婚事正朝取消的方向發展，除男方母親小室佳代欠債外，最主要的原因則是小室家的宗教問題。

欠債、宗教問題糾纏

「週刊現代」報導，兩人其實已分手，婚期延後不過是藉口，小室圭起初供稱對佳代有債務一事並不知情，直到八卦媒體上月底踢爆他早知情，才承認說謊，不僅真子父親無法接受，宮內廳更形容為「婚姻詐騙」。

據「週刊女性」、「FLASH」等媒體報導，五十一歲的佳代前前後後積欠曾與她訂婚的Ａ先生約四百萬日圓（約一百一十萬台幣，一說為約四百三十九萬日圓），小室圭的大學學費和留學美國的學費，曾與佳代亡夫小室敏盛有深交的Ａ先生也有贊助，而佳代與Ａ先生於二○○七年開始交往，自二○一○年九月小室圭上大學，到佳代與Ａ先生訂婚，Ａ先生先後將生活費及學費等款項匯入佳代的戶頭，共計十次。

二○一二年九月，Ａ先生提議與佳代解除婚約。隔年八月，Ａ先生寫信給佳代要求還錢，佳代則認為這是「贈與而非借款」，不願還錢。

傳佳代要皇室替她還債

據最新一期「女性Seven」報導，佳代到秋篠宮家談婚事時，曾要求皇室替她還債，而為資助真子離開皇室後的生活，日本政府將發放一大筆錢，一旦這些納稅人的稅金流入小室家，恐激起民怨。週刊新潮則引述消息人士的話報導，真子難以想像嫁入這種家庭的情況，才決定取消婚約，卻又說不出口，只能先延到後年。

至於小室家的宗教問題，據說除佳代本人沉迷於成為靈媒外，她的阿嬤角田八十子也曾信奉新興宗教，該教曾捲入日本一九八七年一宗邪教分屍案。而在小室圭與真子交往的消息去年五月曝光後，就有媒體披露男方的父親和祖父皆死於自殺。據報導，男方及其家族背景甚至引發皇室中少數有社會經驗的太子妃雅子關注，擔心對方能否成為真子的良配。