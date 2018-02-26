美步槍協會犯眾怒 大企業急切割

2018-02-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯中學十四日驚傳造成十七人喪生的校園槍擊案後，勢力龐大的槍枝遊說團體「全國步槍協會（NRA）」遭圍剿，名列美國三大航空公司的「達美」和「聯合航空」廿四日聲明，將不再給予搭機出席NRA年會的會員機票折扣優惠，同時要求NRA官方網站移除與達美及聯航有關的任何資訊。

達美、聯航等 不再優惠NRA會員

此外，租車公司「安維斯．巴吉集團（Avis Budget Group）」、「企業控股（Enterprise Holdings）」與「赫茲（Hertz）」，以及「奧瑪哈第一國家銀行（First National Bank of Omaha）」、保險公司「大都會人壽（MetLife）」、「溫德姆酒店（Wyndham Hotels）」、酒店連鎖企業「貝斯特韋斯特（Best Western）」、資安公司「賽門鐵克（Symantec）」等，也將取消給予NRA及其成員的優惠。

臉書實境槍擊電玩 挨批後移除

達美表示，正聯絡NRA告知將中止搭乘其航班的團體旅遊計畫折扣合約，聯航的聲明也類似。全美最大民營銀行之一的奧瑪哈第一國家銀行則表示，顧客的回饋已使其檢討與NRA的關係，將不會更新與NRA的聯名卡。此外，上週在馬里蘭州舉行的美國保守政治行動會議（CPAC）年度會議上，臉書（Facebook）在會場設置攤位，宣傳旗下公司Oculus出品的一款虛擬實境槍擊電玩「子彈列車（Bullet Train）」，也引發爭議。臉書後來決定，將這款槍擊電玩從展示區移除。

儘管這些企業均未表明與NRA切割的決定與佛州校園喋血案有關，但此舉正值社運人士推動強化槍枝管制的風頭上，也讓推特上的「抵制NRA（#BoycottNRA）」主題標籤備受關注。NRA廿四日維持其認為這起悲劇遭「可恥的政治化」論調，抨擊這些「懲罰」NRA的舉動是「對政治及公民可恥的懦弱表現」，本案應歸咎於校園安全、心理衛生系統或地方與聯邦執法機關的失能，與NRA五百多萬名「守法會員」無關。

本案倖存學生之一霍格（David Hogg）則呼籲別來佛州觀光，抵制當地旅遊業，抗議共和黨佔多數的佛州州議會未積極在槍枝管制上有所作為，也獲得網友回響。