紅十字國際委員會 爆21員工買春

2018-02-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼英國「樂施會（Oxfam）」等國際慈善機構接連爆出性醜聞後，紅十字國際委員會（ICRC）總幹事達科爾（Yves Daccord）二十三日自爆，自二○一五年起，ICRC共有二十一名工作人員因為「付費買春」遭到開除或自行請辭，另有兩人涉及不當性行為而未獲續約。

違反紅會行為準則與價值

達科爾發表聲明指出，他對報告這項數據深感遺憾；召妓對於國際紅十字會服務的人們及社群是一種背叛，違反人性尊嚴，早應更警覺預防。ICRC在全球有超過一萬七千名工作人員，其員工合約行為準則明訂禁止買春，可能因分權管理仍有未報告或未妥善處理的漏網之魚。

達科爾也強調，ICRC自二○○六年起禁止全球工作人員嫖妓，包括性交易合法化的國家，因為買春行為與ICRC的價值與任務牴觸。他已接洽其他人道組織，要求針對該議題採取集體行動，包括防止違規人員在不同團體間流動。

不久前，英國「泰晤士報」才踢爆，樂施會海地分部主管哈威梅倫等七名工作人員，於二○一○年使用該會租用的別墅召妓，其中四人已遭開除，三人自行請辭。海地政府二十二日已中止樂施會在該國的活動。

樂施會執行長 向英議員道歉

為此，英國下議院日前召開公聽會，對慈善團體進行審查與質問。樂施會執行長高德林（Mark Goldring）向議員致歉，並坦承自醜聞爆發以來，約有七千人停止對該團體的定期捐款，另有二十六起新的性虐及剝削指控。

「拯救兒童」執行長華金斯則在與會時坦承，慈善機構人員的嫖妓行為存在已久，屬於結構性問題。此前，「拯救兒童」前任執行長佛塞斯也傳出在職期間對女性員工行為不當，該團體已為此道歉。

另外，英國慈善組織「Plan International UK」也揭露，該團體員工、志工及夥伴組織有六起對兒童的施暴案例。聯合國挪威難民委員會、世界展望會、無國界醫生及國際美慈組織等團體，也已對內部不當行為員工展開自清行動。